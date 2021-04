Krychowiak się nie zatrzymuje! Najlepszy strzelec. Gol w prestiżowym meczu [WIDEO]

Lokomotiw Moskwa prezentuje się znakomicie w 2021 roku. Od 21 lutego zespół Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa notuje same zwycięstwa zarówno w lidze, jak i Pucharze Rosji. W środę Lokomotiw zagrał w półfinale krajowego pucharu z lokalnym rywalem – CSKA.

REKLAMA

Zobacz wideo Wawrzyniak ocenia stylówkę Krychowiaka. "Zmartwychwstanie"

Gol Krychowiaka dla Lokomotiwu w półfinale Pucharu Rosji. Ustalił wynik spotkania

Obaj Polacy – Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus – pojawili się na boisku w tym meczu. Polski pomocnik po raz kolejny w tym sezonie miał spory udział w zwycięstwie swojego zespołu. Krychowiak strzelił bowiem bramkę ustalającą wynik spotkania. W 91. minucie świetnie wszedł na pełnym sprincie w pole karne i dopadł do piłki po sprytnym, finezyjnym zagraniu Mirańczuka. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki.

Mózg, twarz i nazwisko Superligi: Perez poniósł spektakularną porażkę. Te słowa brzmią śmiesznie

To był drugi gol Krychowiaka w Pucharze Rosji. W tych rozgrywkach zaliczył też jedną asystę. Łącznie Polak może pochwalić się świetnym bilansem. We wszystkich rozgrywkach strzelił dziewięć goli, co czyni go najlepszym strzelcem zespołu. Drugi jest napastnik zespołu, Fiodor Smołow, który ma na koncie osiem trafień. Do dziewięciu goli Krychowiak dorzucił jeszcze cztery asysty.

Teraz przed Krychowiakiem i Rybusem stoi szansa na sięgnięcie po prestiżowe trofeum. Finał odbędzie się 12 maja, a rywalem Lokomotiwu będzie rewelacja rozgrywek - Krylja Sowietow Samara. Jest to zespół występujący na zapleczu rosyjskiej ekstraklasy.

W lidze natomiast Lokomotiw jest drugi ze stratą sześciu punktów do prowadzącego Zenita Sankt-Petersburg.