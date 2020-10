Kuriozalny mecz w Pucharze Polski. Grający trener wystąpił przeciw swojej drużynie

Do kuriozalnego wydarzenia doszło w środowym meczu Regionalnego Pucharu Polski w województwie świętokrzyskim. Naprzeciw siebie stanęły drużyny Oldboys KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i OKS Opatów. Pierwsza to ekipa stworzona wyłącznie na potrzeby spotkań pucharowych. Druga występuje na poziomie czwartoligowym.

W zespole Oldboys KSZO zagrał m.in. obecny trener OKS-u Dariusz Pietrasiak. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce, a może i na świecie, by trener jednej drużyny zagrał przeciw niej w barwach drugiej ekipy. Spotkanie zakończyło się triumfem gości z Opatowa 4:2.

Znani piłkarze zagrali w Pucharze Polski

40-letni Pietrasiak to były reprezentant Polski. Był mistrzem kraju ze Śląskiem Wrocław w sezonie 2011/2012. Występował także m.in. w Polonii Warszawa, GKS-ie Bełchatów i KSZO Ostrowcu Świętokrzyskim. Od kilku lat jest trenerem. W drużynie Oldboys KSZO zagrali także m.in. Andrzej Kobylański i Tomasz Żelazowski. Ten pierwszy to były reprezentant Polski, członek drużyny narodowej, która na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku sięgnęła po srebrny medal. Kobylański przez wiele lat grał w Niemczech, m.in. w Energie Cottbus, Hannowerze i FC Koeln. Żelazowski to czołowy snajper KSZO z czasów, gdy zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego występował w ekstraklasie.

