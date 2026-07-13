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Legenda zastąpi Bielsę w Urugwaju! To już pewne

Marcelo Bielsa na mundialu skompromitował siebie i reprezentację Uruguwaju. Media już huczą od tego, kto ma go zastąpić. To legenda urugwajskiej piłki i człowiek, który na stałe zapisał się w pamięci kibiców.
Diego Forlan
Fot. REUTERS/Marco Bello

Mistrzostwa świata chylą się ku końcowi, a w jednej z reprezentacji, które na mundialu zawiodły na całej linii szykuje się wielka zmiana. Nowy selekcjoner Urugwaju to postać wykraczająca tylko poza ramy bycia trenerem piłkarskim. Następca Marcelo Bielsy to najważniejszy Urugwajczyk w XXI wieku.

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Legenda zastąpi Bielsę. "Tymczasowy menedżer"

"Zapytany o następcę Marcelo Bielsy, prezes Urugwajskiego Związku Piłki Nożnej (AUF), Ignacio Alonso, wyjaśnił we wtorek, że wybrał Diego Forlana, przynajmniej na stanowisko tymczasowego menedżera. Oczekuje się, że będzie on pełnił tę funkcję do marca 2027 roku, oprócz prowadzenia reprezentacji U-20" - czytamy w "L'Equipe".

Sięgnięcie po Forlana może być odczytane jako próba ratowania nadszarpniętego wizerunku urugwajskiej piłki. Urusi na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku nie wyszli z grupy. Nie wygrali ani jednego meczu, choć za rywali mieli Arabię Saudyjską i debiutującą na turnieju Republikę Zielonego Przylądka. Kibice zamiast pięknej gry Urugwaju mogli zapamiętać porywczego Marcelo Bielsę, brutalne faule zawodników i czerwone kartki - jak choćby tak, którą otrzymał Agustin Cannobio.

Forlan to w Urugwaju żywa legenda. Jest 112-krotnym reprezentantem kraju. Zdobył dla niego 36 goli, a w 2010 roku na mistrzostwach świata był najlepszym zawodnikiem turnieju. Doprowadził Urugwaj do pierwszego w XXI wieku półfinału. Z dorobkiem pięciu goli został też jednym z najskuteczniejszych zawodników mistrzostw. Jak wygląda doświadczenie trenerskie Forlana? Prowadził Penarol Montevideo oraz CA Atenas.

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