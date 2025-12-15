Świat oszalał na punkcie 19-latki z Polski. Miliony wyświetleń

Wiktoria Gajosz należy do najzdolniejszych polskich lekkoatletek młodego pokolenia. 19-latka z Chełma specjalizuje się w biegach sprinterskich. W 2024 r. w Warszawie ustanowiła rekord Polski do lat 20 na dystansie 300 m i najlepszy czas w biegu na 300 metrów U20 na świecie, wynoszący 36,82 sekundy. Niedługo później sięgnęła po tytuł mistrzyni Polski juniorek na 400 m oraz w sztafetach 4x400 m i 4x100 m. W tej drugiej przyczyniła się do pobicia klubowego rekordu Polski U20. Kolejne sukcesy przyszły w minionym sezonie.

Polka bije rekord za rekordem. To będzie gwiazda polskich biegów

O młodziutkiej sprinterce głośno zrobiło się w czerwcu tego roku, gdy podczas mityngu w Białej Podlaskiej przebiegła 200 m w fantastycznym czasie 23.07 s. Tym samym aż o 0.61 sekundy poprawiła swój rekord życiowy i stała się liderką europejskich list w kategorii juniorek. Dlatego też Gajosz uchodziła za jedną z faworytek mistrzostw Europy do lat 20, jakie rozgrywano w sierpniu w fińskim Tampere. Tam jednak przyszło spore rozczarowanie.

W biegu na 200 m nasza zawodniczka odpadła już w półfinale. Jak sama przyznała, szczyt formy miała już wówczas za sobą, a do tego plany pokrzyżowała jej kontuzja. - Nawet gdybym awansowała do decydującego biegu, nie wiem, czy dałabym radę pojawić się na starcie. Zaczął mnie boleć przywodziciel. Naciągnęłam go. Pojawił się znak zapytania, czy będę mogła pomóc koleżankom w biegu sztafetowym - wyznała w rozmowie z TVP Info.

Internet oszalał na punkcie Gajosz. Dwa miliony wyświetleń w jeden dzień

Na szczęście Polce udało się przezwyciężyć te problemy i ostatecznie przywiozła z Finlandii brąz w sztafecie 4x100 m. Wcześniej zaś była absolutną gwiazdą mistrzostw Polski juniorów we Włocławku. Sięgnęła tam po złoto na 200 m i w sztafecie 4x100 m. Na jej talent zaczęto już nawet zwracać uwagę poza granicami naszego kraju.

W mediach społecznościowych aż roi się od filmików, na których Gajosz przedstawiana jest jako wschodząca gwiazda. Użytkownik "non aesthetic things" udostępnił w niedzielę na portalu X nagranie z jej biegu na 200 m ze wspomnianych mistrzostw Polski we Włocławku. - Wiktoria Gajosz, przyszłość polskiego sprintu, dominuje na lekkoatletycznych mistrzostwach U20 2025, zdobywając rekordy kraju i tytuły - napisał. Wideo zdążyło już obejrzeć ponad... 2 mln internautów.

Pod postem można znaleźć wiele pochlebnych komentarzy głównie zagranicznych fanów. "Wiktoria piszę historię polskiego sprintu, nie ma ograniczeń", "Wiktoria Gajosz to prawdziwa gwiazda w kolcach. Kolejne wielkie nazwisko w polskim sprincie już tu jest", 'Wiktoria Gajosz nie tylko biega, ona sprintem przechodzi do historii" - mogliśmy przeczytać.