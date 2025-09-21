Polki zdyskwalifikowane w finale MŚ! Dramat

Polska sztafeta 4x100 m pań rzutem na taśmę wywalczyła sobie awans do finału mistrzostw świata w Tokio. W sobotnich eliminacjach Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryscina Cimanouska i Ewa Swoboda zajęły piąte miejsce w swoim biegu, ale w ogólnej klasyfikacji były ósme i jako ostatni zespół zapewniły sobie awans. Niewiele jednak brakowało, a przekroczyłyby strefę zmian i zostałyby zdyskwalifikowane. - Po podaniu pałeczki prawie się wywróciłam. Na szczęście ustałam i mamy kwalifikację - mówiła po wszystkim Skrzyszowska w TVP Sport. Dzięki temu mogliśmy je oglądać w niedzielnej walce o medale.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Polki na ostatnim miejscu w sztafecie 4x100

Nasza sztafeta w strugach deszczu, w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, wystartowała z trzeciego toru, a na pierwszej zmianie podobnie jak w sobotę pojawiła się Magdalena Niemczyk. Rywalkami Polek były reprezentacji Kanady, Wielkiej Brytanii, USA, Jamajki, Hiszpanii, Francji i Niemiec.

Niestety nie był to udany bieg dla Polek, które od początku były w końcówce stawki. Sytuacja pogorszyła się przed rozpoczęciem trzeciej zmiany, kiedy był problem z przekazaniem pałeczki. Źle zrobiły to Pia Skrzyszowska oraz Kryscina Cimanouska.

Nasz zespół zajął ostatnie ósme miejsce. - Jesteśmy na ostatniej, ósmej pozycji. Widocznie na więcej nie było Polski dziś stać - dodawał komentator TVP Sport.

Po biegu okazało się, że Polki zostały zdyskwalifikowane za przekroczenie strefy zmian. Niestety.

Mistrzyniami świata zostały Amerykanki (41,75), srebrne medale dla Jamajki, a brązowe dla Niemek. Niespodziewanie reprezentacja Wielkiej Brytanii dopiero na czwartej pozycji.