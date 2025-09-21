Hajto odpalił bombę. Tak reprezentanci Polski traktowali Brzęczka. Skandal

Jerzy Brzęczek był selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 2018-2021. Szkoleniowiec został zwolniony z pracy tuż przed wyjazdem na mistrzostwa Europy. Wydawało się, że karierę trenera w kadrze zakończył słynny wywiad z Robertem Lewandowskim, który po pytaniu o taktykę w przegranym meczu Ligi Narodów z Włochami (0:2) milczał przez 8 sekund.

Tak piłkarze traktowali Brzęczka. Hajto ujawnił

W programie "Cafe Futbol" szczegóły współpracy Brzęczka z reprezentacją Polski ujawnił Tomasz Hajto. - Historia na odprawie, na której jeden z piłkarzy siedząc sobie, grzebiąc w klapku, powiedział, że jesteś tutaj nowy i żebyś coś zaśpiewał - zaczął Hajto rozmowę z Brzęczkiem. Zaznaczył też, że jest pewien, że piłkarze regularnie przeszkadzali byłemu selekcjonerowi w prowadzeniu odprawy.

- Osiem sekund było czymś spowodowane. Nie tylko tym, że nie wiedział co. Nie pasowało niektórym piłkarzom, że Jurek zaczyna wymagać dekalogu. I poszło 4-5 piłkarzy do Zbyszka Bońka - to wiem na 100 procent - i powiedzieli, że im to nie pasuje. No to, kogo lepiej zwolnić? Pięciu nie wyrzucisz, to poległ Jurek Brzęczek. Nie chodzi o żadną taktykę, bo to są wygłupy piłkarzy na koniec - grzmiał Hajto.

Jerzy Brzęczek potwierdził, że historia ze śpiewaniem się zdarzyła. Zaznaczył też, że Boniek miał mu obiecać wsparcie. - Na moim pierwszym spotkaniu z prezesem Bońkiem, prezes Boniek mówi do mnie, że musimy zrobić trochę porządku, bo to nam się trochę rozjechało, ja jestem za tobą. Ja mówię: prezesie okej. Piłkarze są najważniejsi, ale musimy wprowadzić trochę dyscypliny i zasad. Jeżeli jako selekcjoner na pierwszej odprawie jeden z zawodników mówi do ciebie, że "selekcjonerze może zaśpiewałby trener, bo jest trener nowy" to musisz zareagować, bo jeśli nie zareagujesz i nie sprowadzisz tego zawodnika na ziemię przy całej ekipie, no to już przegrałeś. Tak więc pierwsze pół roku to było przeciąganie liny - powiedział Brzęczek.

- Były momenty, w których ja jako selekcjoner nie mogłem sobie pozwolić na to, że - z szacunkiem dla tych zawodników - żeby oni mną rządzili. Ja miałem do nich szacunek i budowaliśmy coś. No i jeżeli potem prezes mnie zaprasza na kawę i mówi: "Jurek, no bo starszyzna trochę narzeka, że rozstawiasz ich po kątach". Ja mówię, że ich nie rozstawiam po kątach, ja tylko po prostu chcę mieć dyscyplinę i szacunek. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że panu się nie podobały, że były pewne rzeczy na mistrzostwach i przed mistrzostwami - ja po prostu chcę zrobić wynik, nie chcę być tym, który przegra - dodał Jerzy Brzęczek.

Jerzy Brzęczek w sierpniu wrócił do pracy w PZPN. Były selekcjoner reprezentacji Polski jest obecnie trenerem kadry U-21. Pracę z tą drużyną zaczął od zwycięstw z Macedonią (3:0) i Armenią (4:0).