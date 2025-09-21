Andrejczyk pokazała, co napisał do niej kibic. "Wybitne przegięcie"

Dla Marii Andrejczyk bieżący rok to duże rozczarowanie. Polka nie potrafiła złapać wysokiej formy. Do Tokio, czyli tego samego miasta, w którym cztery lata temu zdobywała olimpijskie srebro, jechała z najlepszym wynikiem w roku na poziomie zaledwie 60,42 m. To prawie 11 metrów krócej od jej rekordu życiowego ze szczytu formy (71,40 m). - Tak naprawdę jej odpadnięcie już w eliminacjach jest przykre, ale nie niespodziewane - pisał o jej złym wyniku Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.
Niestety Polka na mistrzostwach świata w rzeczy samej nie dała rady nawet awansować do Top 12. Jej wynik z eliminacji 60,08 m nie starczył nawet na finał. Dla Andrejczyk to kolejne duże rozczarowanie na wielkiej imprezie. Rok temu na igrzyskach w Paryżu zajęła ósme miejsce po tym jak w eliminacjach miała najlepszy wynik. Nie zamierza się jednak poddawać. Po zawodach w Tokio mówiła jasno, że "nie zejdzie ze stadionu, dopóki nie powie sobie, że zrobiła, co mogła". Niestety niektórzy "kibice" tyle cierpliwości nie mają.
Andrejczyk zebrała sporo hejtu i krytyki w sieci po swoim występie. Wiele z tego w formie przykrych wiadomości bezpośrednio do niej. Jedna z nich wyjątkowo zażenowała Polkę. Na tyle mocno, że postanowiła zareagować na nią na Instagramie, nie zakrywając imienia i nazwiska autora. Odniósł się on do jej słów o braku chęci skończenia kariery i napisał, że "jeśli sama nie zejdziesz, będziemy - my kibice - zbierać podpisy pod petycją do PZLA o ściągnięcie z zawodnika kadrowego. My kibice mamy prawo być rozczarowani".
Nasza oszczepniczka skomentowała to wymownym podpisem. - Sorry, ale to już jest wybitne przegięcie. Odklejenie niektórych szalenie mnie zaskakuje - stwierdziła Andrejczyk. Najlepszą Polką wśród oszczepniczek była Małgorzata Maślak-Glugla, która w eliminacjach pobiła rekord życiowy, a w finale zajęła 12. miejsce.
