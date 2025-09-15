Było już po biegu. Sensacyjna dyskwalifikacja na MŚ

Cole Hocker walczył o awans do finału w biegu na 1500 metrów. Ostatecznie zajął drugie miejsce, finiszując z czasem 3.36,67. Jednak już chwilę po przekroczeniu linii mety pojawiły się kontrowersje. Wszystko przez to, że na ostatniej prostej Amerykanin musiał przebijać się przez gąszcz rywali.

Mistrz olimpijski zdyskwalifikowany z mistrzostw świata

"Hocker był zablokowany po wewnętrznej stronie, bez możliwości ucieczki – tak jak rok temu w finale olimpijskim. W pewnym momencie zobaczył lukę, która się otworzyła, i przedarł się przez nią, uderzając w Niemca Roberta Farkena, a następnie urwał się rywalom, ostatecznie zajmując drugie miejsce" - relacjonował "The Guardian".

Według sędziów lekkoatleta utrudnił rywalizację Niemcowi Farkenowi, który ostatecznie zajął 10. miejsce. World Athletic ostatecznie postanowiło zdyskwalifikować 24-latka za "popchnięcie". "The Guardian" przytacza przepisy federacji, które mówią o "kontakcie fizycznym z innym sportowcem lub sportowcami, do którego doszło w jednym lub kilku przypadkach i który skutkuje nieuczciwą przewagą, lub powoduje obrażenia, lub krzywdę u nich, lub w konsekwencji u innego sportowca, lub sportowców" - czytamy.

Reakcja lekkoatlety na to, co się stało

Po wyścigu Cole Hocker powiedział: "Było ciasno, szukałem jakiejkolwiek luki, jaką mogłem znaleźć. (...) Starałem się, jak mogłem, żeby przebiec jak najczyściej" - oświadczył, cytowany przez serwis.

Apelacja drużyny USA została odrzucona i ostatecznie Cole'a Hockera nie zobaczymy w finale biegu na 1500 metrów, który zaplanowany został na środę 17 września o godz. 15:20. W rywalizacji weźmie udział jego rodak - Jonah Koech, któremu udało się zakwalifikować do finału.