Pustki na Śląskim. Prezes komentuje. Komitet się broni. Trwa poszukiwanie winnych

Polacy zajęli drugie miejsce w drużynowych mistrzostwach Europy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przy okazji powiększyli dorobek medalowy w igrzyskach europejskich, w ramach których rozgrywane były DME. Ale sukcesom polskich lekkoatletów towarzyszyły pustki na trybunach. Sobotnio-niedzielne zawody obejrzało już kilka tysięcy kibiców, ale piątek okazał się frekwencyjną porażką. Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) ma przyjrzeć się sprawie, a Tomasz Majewski przekonuje, że po takich zawodach można z optymizmem patrzeć na następne występy Polaków w sezonie.

Majewski o frekwencji na Śląskim

Co miało wpływ na pustki na Stadionie Śląskim? Głównie słaba promocja wydarzenia w regionie i w sieci, ale nikt nie chce przyznać się błędów. Według osób odpowiedzialnych za drużynowe mistrzostwa Europy za całość mieli odpowiadać organizatorzy igrzysk europejskich, którzy też byli odpowiedzialni za sprzedaż biletów na DME. W systemie większość sektorów widniała jako wyprzedane, choć w rzeczywistości były wyłączone z użytku przez banery reklamowe.

Tymczasem komitet organizacyjny igrzysk wydał oświadczenie, w którym chce sprostować wcześniejsze informacje. Jako odpowiedzialnych wskazuje jeszcze inne podmioty - European Athletics i zarządców Stadionu Śląskiego.

"Drużynowe Mistrzostwa Europy zostały rozegrane w ramach programu Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, ale komitet organizacyjny nie odpowiadał za ich organizację. Właściwymi organizatorami DME w Chorzowie była Europejska Federacja Lekkiej Atletyki oraz Stadion Śląski. W związku z doniesieniami dotyczącymi wydarzeń odbiegającymi od norm podczas DME, które zwróciły uwagę zarówno sportowców, kibiców, jak i mediów, poprosiliśmy organizatorów zawodów lekkoatletycznych o wyjaśnienia i zajęcie stanowiska odnośnie zaistniałych sytuacji" - czytamy w oświadczeniu prezesa komitetu, Marcina Nowaka.

Sprawa frekwencji nie umknęła także Tomaszowi Majewskiemu. Jego zdaniem taki rozwój wydarzeń i niewielka publiczność dają do myślenia.

- Na Memoriale Janusza Kusocińskiego też kibiców nie było zbyt dużo i to jest dla nas dodatkowa praca na przyszłe lata. Wiele rzeczy na to wpływa - i pogoda, i że tych imprez na Śląsku jest dużo. Może nie przesyt, ale jak jest czegoś dużo, to kibice wybierają pojedyncze wydarzenia, nie chodzą na wszystkie. Ale już w niedzielę nie było źle, doping był, z tego się cieszymy. Oczywiście wszystko to analizujemy - mówi prezes PZLA w rozmowie ze Sport.pl.

Dodatkowo Majewski wstrzymuje się z oceną, czy połączenie DME z IE było dobrym i opłacalnym rozwiązaniem. Wspominaliśmy też o kuriozalnym rozwiązaniu przyznania medali IE dla lekkoatletów. Część sportowców dowiedziała się o nich tuż przed startem imprezy lub od mediów na stadionie. Mimo wszystko Majewski chce się postarać, by wszyscy wyróżnieni otrzymali medale.

- Czy to było udane połączenie? Nie wiem, to chyba perspektywa czasu pokaże. Nie wiem, jak mogę skomentować kwestię medali. Ale chcę naszych lekkoatletów uhonorować, więc jak dotrą, to na pewno to zrobimy - przyznaje.

16 lipca kolejna impreza lekkoatletyczna na Stadionie Śląskim. Będzie to Memoriał Kamili Skolimowskiej, który zostanie rozegrany w ramach cyklu Diamentowej Ligi.

Kadra Polski po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najmocniejszych w lekkoatletycznej Europie. Trzeba się z nią liczyć, mimo wielu absencji m.in. spowodowanych kontuzjami. Tylko Włosi byli w stanie pokonać biało-czerwonych. Przypomnijmy, że Polska broniła złota wywalczonego przed dwoma laty, także w Chorzowie. Zdaniem Tomasza Majewskiego nie można mówić o niedosycie.

- Drużynówka dla nas zawsze jest bardzo prestiżowa, to bardzo fajne zawody. Tutaj było to w ramach Igrzysk Europejskich. Udźwignęliśmy to, bo zdobyliśmy srebro. To kolejny sukces naszej drużyny. Nie ma niedosytu. Włosi startowali świetnie, mieli bardzo mocny skład, przyjechały prawie wszystkie ich gwiazdy. My mieliśmy trochę więcej kontuzji i mimo dobrych startów, nie dało się z nimi wygrać - ocenia prezes PZLA.

Docelową imprezą w tym sezonie są mistrzostwa świata w Budapeszcie. Część sportowców deklaruje, że jest w życiowej formie, inni dopiero się rozkręcają, a kolejni łapią rytm. Ale u praktycznie wszystkich polskich lekkoatletów panuje optymizm i wiara w lepsze rezultaty. Majewski sam jest ciekawy tego, na ile stać drużynę.

- Zobaczymy. Do imprezy jest jeszcze ponad półtora miesiąca, mistrzostwa Polski też już niedługo. Część ludzi walczy o kwalifikację, część robi ranking, a część nawet nie zaczęła startować. Trzeba na to patrzeć bardzo indywidualnie, ale widać, że mistrzostwa świata się zbliżają i będą na bardzo wysokim poziomie. Trzeba pamiętać, że świat to nie Europa. Poziom w części konkurencji już jest kosmiczny. Ale jak się myśli o dobrych miejscach, to trzeba do tego poziomu równać - podkreśla.

Następnym gospodarzem DME będą Hiszpanie, imprezę zaplanowano na 2025 r. w Madrycie. Reprezentacja może się wtedy mocno zmienić. - Ta drużyna się zmienia, ewoluuje. Za dwa lata w Madrycie będzie pewnie zupełnie inna, zmieni się bardzo ten skład osobowy. Części osób już nie zobaczymy. To jest stały proces w lekkiej atletyce - stwierdza Majewski.