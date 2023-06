Sensacja na igrzyskach europejskich. Jej sprawcą rewelacyjny 23-latek z Polski

Albert Komański udowadniał już na polskich bieżniach, że ma bardzo mocny finisz biegu na 200 metrów. Teraz to potwierdził w drużynowych mistrzostwach Europy/igrzyskach europejskich. Był bardzo zadowolony ze swojego występu, ale przekonywał, że stać go na więcej.

Albert Komański startował na ostatnim, najbardziej zewnętrznym torze, a i tak zdołał wyszarpać srebrny medal igrzysk europejskich i zdobyć 15 punktów dla Polski do klasyfikacji drużynowych mistrzostw Europy. Rywale dopadli go tuż przed wbiegnięciem na decydującą prostą, ale miał znakomite ostatnie 50 metrów. Zaatakował i ukończył bieg na drugim miejscu z czasem 20,50 sek.

Po swoim występie przyznał, że wiedział, że będzie miał mocną końcówkę. Też chciał za wszelką cenę dopaść Włocha, Filippo Toru, mistrza olimpijskiego w sztafecie 4x100 metrów, żeby odrobić chociaż jeden punkt do Italii w klasyfikacji DME. Tortu ukończył na trzecim miejscu.

- Fajny bieg. Druga część była tradycyjnie mocna, bo zwykle na końcówce odzyskuję te straty. Ale z wirażu jestem zadowolony, bo nie minęli mnie tak, jak zwykle to miało miejsce, tylko poszedłem po swoje - skomentował w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

Komański jest pewny, że może być jeszcze szybszy, niezależnie od wiejącego wiatru. Mogą mu pomóc warunki fizyczne, które ma bardzo podobne do Usaina Bolta, jest od niego tylko dwa centymetry wyższy.

- Już hala pokazała, że jest szansa na dobre bieganie. Myślę, że 20,50 sek. nie jest limitem. Myślę, że będą czasy jeszcze bardziej okazałe. 20,50 pod wiatr to już jest coś, co daje wiarę w naprawdę fajne wyniki w korzystnych warunkach. Nie będę mówił, że ten wiatr jakoś mi przeszkadzał, bo nie czułem tego, ale na pewno odcisnął swoje piętno. Ta szybkość zawsze się przejawiała i ma to odzwierciedlenie teraz, na bieżni - stwierdził.

Polak nawet nie zdawał sobie sprawy, że tak dobry finisz dał mu jednocześnie srebro IE. - Mam srebro igrzysk?! Nawet nie pomyślałem! Pomyślałem tylko, że jest 15 punktów, na pewno to powyżej oczekiwań, rokowań, które były w internecie. To się liczyło najbardziej. A medal to super dodatek. Jestem bardzo zadowolony - mówił 23-latek.