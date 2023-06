Polski skoczek wzwyż nie wytrzymał. Przejechał się po zasadach na IE. "Kuriozum, patologia"

Norbert Kobielski ukończył zawody w skoku wzwyż z wynikiem 2,26 m. Z takim samym wynikiem skończył Niemiec Tobias Potye, ale zdarzyło mu się strącić poprzeczkę na najniższych wysokościach w konkursie. Aby zdobyć medal igrzysk europejskich, zawodnicy z 1. Dywizji musieli skoczyć powyżej 2,24 m (najlepszy wynik w 2. Dywizji), choć nie skakali na tej wysokości. Polak uznał sytuację za kuriozalną.

Kobielski uderza w format zawodów w ramach IE

Norbert Kobielski traktuje swój występ jako bardzo przyzwoity. Nie spalił ani jednej próby do wysokości 2,20 m. Strącenia zaczęły się od próby przeskoczenia 2,23 m. Ostatecznie Polak skończył trzeci, dopisując 14 punktów do dorobku Polaków w klasyfikacji punktowej DME. Lepsi od niego byli tylko Belg Thomas Carmoy i Włoch Gianmarco Tamberi, mistrz olimpijski z Tokio. Obaj zatrzymali się na wysokości 2,29 m.

O ile rywalizacja w ramach DME była jasna i uczciwa, tak walka o medal IE już równa nie była, na co uwagę zwrócił później Kobielski. Do czasu niedzielnej rywalizacji elity na pozycjach medalowych byli Bułgar, Serb i Ukrainiec z 2. Dywizji. Wszyscy uzyskali wynik 2,24 m w czwartek, trzy dni wcześniej. Kobielski, Carmoy i Tamberi nie musieli pokonywać poprzeczki na tej wysokości, przez co walka o medal IE była dla nich trudniejsza. Wynikało to z regulaminu zawodów. Mieli ustalone inne wysokości, w tym 2,23 i 2,26.

- Dziwna sytuacja. Nie może tak być, że im do czołowych miejsc wystarczało 2,24, a my nie mogliśmy osiągnąć takiego rezultatu, tylko musieliśmy skakać 2 cm wyżej. Ostatecznie udało się, czterech z nas zaliczyło 2,26. Nie zostawiliśmy złudzeń, że jesteśmy lepsi, ale to było kuriozalne. To delikatna patologia - grzmiał Kobielski w rozmowie z dziennikarzami w strefie mieszanej.

Polski skoczek wzwyż jest przekonany, że mógłby walczyć z Belgiem i Włochem dłużej o wygraną, ale odczuwał problemy ze zdrowiem. - Przewiała mnie klimatyzacja. Miałem spuchnięty kark, całą prawą stronę. Brałem leki przeciwzapalne i udało mi się to zaleczyć na dwa dni, więc dziś mogłem już trochę ruszać głową. Ale przy lądowaniu po jednym skoku wrócił mocniejszy ból, nie mogłem w ogóle poruszyć głową. Przez ten uraz żaden skok nie był wykończony tak, jak powinien. Wystarczyło to jednak do zajęcia trzeciego miejsca w igrzyskach europejskich - przyznał.

Kobielski ma ambicję, by powalczyć z najlepszymi na mistrzostwach świata w Budapeszcie. Rok temu imprezy z Eugenne wykluczyła go kontuzja stopy, której nabawił się krótko przed startem MŚ, a był w naprawdę dobrej formie. Teraz także czuje, że ma duże możliwości. Jest też dojrzalszym sportowcem.

- Tamten uraz nauczył mnie tego, żeby nie trenować na ślepo, tylko ćwiczyć mądrze. Muszę bardziej kalkulować. Powinienem w przyszłości skakać wyżej, sporo wyżej. Czuję się coraz bardziej sprężysty. Poprawiam co roku aspekty fizyczne, ale za tym nie nadąża niestety technika. Mam nadzieję, że ogarnę to wszystko i będę za jakiś czas mógł walczyć o rekord Polski (2,38 m Artura Partyki z 1996 r. - przyp. red.) - stwierdził Polak.