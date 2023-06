Przejmujące wyznanie Kiełbasińskiej. Otworzyła się. Przeżyła dramat

Anna Kiełbasińska wzięła udział w dwóch biegach w ramach drużynowych mistrzostw Europy - na 200 metrów (czwarte miejsce w elicie, piąte na igrzyskach europejskich) i w sztafecie mieszanej 4x400 metrów (drugie miejsce w elicie i na IE). Po drugim niedzielnym występie zdobyła się na bardziej otwartą rozmowę z dziennikarzami w strefie mieszanej na Stadionie Śląskim.

Kiełbasińska miała obawy, ale zrobiła swoje

Polska biegaczka mówiła wcześniej, że "tyle razy bieganie na 400 metrów zostawiło ślad i w ciele, i na psychice". Mimo to podeszła profesjonalnie do kwestii startu w sztafecie i pobiegła mądrze taktycznie.

- 400 metrów w tym roku nie idzie mi jeszcze tak gładko, jakbym sobie tego życzyła. Przez każdy kolejny bieg mam wrażenie, że się uczę tego dystansu na nowo. Co roku jesteśmy w trochę innych dyspozycjach i musisz umieć dopasować technikę, styl biegania, taktykę. Byłam trochę przestraszona tym biegiem. Nawet mówiłam Natalii: "kurde, stresuję się" - powiedziała.

- Tym bardziej że drugi raz biegłam na drugiej zmianie. Byłam też ciekawa prędkości z mężczyznami, jak to będzie. Cieszę się, że zachowałam trzeźwość umysłu, bo zmęczony facet będzie biegł szybciej niż szybka kobieta. Chciałam wciągnąć Maksa [Szweda - red.] w strefę, żeby zmiana była płynna i na pewnej prędkości. Mówiłam sobie: "nie podpalaj się, Ania, dawaj, płynnie, zmniejszaj przewagę, żeby złapać kontakt". No i podstawowa zasada: nie wymijać na wirażu, zbierać siły, napędzać się - opisywała Kiełbasińska.

A jak będzie w dalszej części sezonu i na mistrzostwach świata w Budapeszcie? - Musimy jako ekipa przemyśleć priorytety, ponieważ program minutowy jest bardzo ciężki. 400 metrów to nie jest łatwy dystans, dlatego musimy przemyśleć, co, gdzie, jakie są szanse i liczymy wyrozumiałość - mówiła. Dalsza część rozmowy zeszła na temat jej zdrowia psychicznego.

Szczera Kiełbasińska: "Miałam depresję"

Halowe mistrzostwa Europy z początku marca dały Annie Kiełbasińskiej w kość, mocno się odbiły na jej zdrowiu psychicznym i fizycznym. Zaznaczyła to we wcześniej rozmowie, po biegu na 200 metrów. Później mówiła o tym znacznie szerzej. Wyznała, że ma za sobą epizod depresyjny.

- Po Stambule przez tydzień byłam nie do życia. Potem się rozchorowałam, więc kolejny tydzień nie do życia. Potem przez dwa miesiące miałam depresję, trudno było mi się zebrać na trening. To jest tak, że w czasie jednej imprezy dam radę więcej pobiec, ale to jest olbrzymi koszt, żeby zebrać się przede wszystkim mentalnie po takim wysiłku. Trudno nawet wytłumaczyć, jak się wtedy czujesz. Teoretycznie powinnam się cieszyć, bo są sukcesy, medale, spełniam się, odhaczam cele. Ale ten wysiłek fizyczny i mentalny, bo musiałam w ciągu kilku dni zebrać się na wyżyny, zmusić się do wysiłku i szalonych rzeczy, zebrać w sobie siłę, mimo że właściwie pół dnia leżę i ledwo zipię - to się potem odbija. Jeśli myślisz przyszłościowo, w moim przypadku to jeszcze rok i zależy mi na tym, żeby dociągnąć do tych igrzysk i być w dobrej formie. A już dzisiaj organizm i zdrowie mentalne dają mi znać: "Ania, musisz troszeczkę przystopować, jeśli chcesz to dalej robić" - opowiedziała Kiełbasińska.

Reprezentantka Polski sporo czasu poświęca na poprawę kondycji psychicznej. Współpracuje z trenerką mentalną, uczęszcza na psychoterapię.

- To jest na pewno dużo pracy. Cały czas mówię, że trenowanie lekkoatletyki na tym poziomie to nie jest tylko fizyczność, ale przede wszystkim psychika, mental. Współpracuję od wielu lat z Małgosią Bęben, mental coachem. Oprócz tego jestem na terapii, ale to jest w ogóle inna sprawa. Nie ukrywałam, że miałam duży spadek mentalny i motywacji. Naprawdę się zastanawiałam, czy dalej chcę to robić, czy to mnie cieszy, czy ten olbrzymi stres i zmotywowanie się do bycia na tym poziomie wariactwa, szaleństwa, agresji i wyczerpania organizmu chcę jeszcze przyjmować, czy jestem jeszcze w stanie - wyznała.

Kiełbasińska coraz bardziej słucha swojego ciała i sygnałów dotyczących jej zdrowia. Zwraca uwagę na swoje myśli i odczucia przy okazji biegów i treningów.

- Ciało mi mówi coraz więcej, że jest dużo szkód i się zaczynasz zastanawiać, jaki jest balans, czy to jest warte, czy nie. Przez ostatnie dwa-trzy tygodnie dużo intensywniej pracowałam z Małgosią. Było to dla mnie bardzo ważne. Pomogła mi wyjść, uporządkować priorytety, myśli, chęci i przede wszystkim się wyciszyć. To nie jest tylko układ mięsny i kostny, ale przede wszystkim układ nerwowy. Jeśli on dostał w kość, jest cały czas podrażniony i nie jest w stanie się wyciszyć, to nie śpisz dobrze, nie jesteś w stanie wykonać dobrze treningu, jesteś jak mucha w smole - stwierdziła.