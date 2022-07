Oczyścić toksyczną atmosferę w Eugene. "Kiełbasińska - niestety - ma trochę rację"

Po złotym medalu ubiegłorocznych igrzysk w Tokio były nadzieje, że i podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene polska sztafeta mieszana 4x400 m stanie na podium. Krążka jednak nie było, a dyskusja skupia się teraz na sporze dotyczącym składu. Mająca w tym roku drugi spośród Polek czas na światowych listach Anna Kiełbasińska przed eliminacjami wydała oświadczenie, w którym uzasadniła, dlaczego nie pobiegnie ani w nich, ani w ewentualnym finale. Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Natalia Kaczmarek zajęli ostatecznie czwarte miejsce i obie zawodniczki nie kryły żalu do koleżanki. A przed nimi jeszcze starty indywidualne i klasyczna sztafeta.

Agnieszka Niedziałek: Zamiast radości z sukcesu sztafety mieszanej zostało nam zastanawianie się, jak doszło do sytuacji, o której zrobiło się głośno tuż przed eliminacjami.

Tomasz Czubak: Każdy taki konflikt na imprezie mistrzowskiej burzy gdzieś te wszystkie przygotowania mentalne do szybkiego biegania. To nie jest - niestety - dobre. Tutaj teraz cała rola trenerów, żeby załagodzić tę sytuację. Na takiej imprezie jest dużo emocji i one czasami nie są dobrym doradcą.

Kiełbasińska w oświadczeniu wspomniała o niedopatrzeniu trenerów dotyczącym zmiany przepisów. Koleżanki i koledzy ze sztafety z kolei wytykali jej, że nie przedstawiła całej prawdy dotyczącej swojej nieobecności w składzie.

Myślę, że Ania - niestety - ma trochę rację. Te przepisy były znane o wiele wcześniej. To nie było tak, że teraz pojechali do Eugene i je przeczytali, tylko po prostu o nich zapomnieli. Od kilku miesięcy wiadomo było, że zmienić można 25 procent składu, czyli jedną osobę. To trochę wina sztabu szkoleniowego, że się nie dogadali. Na takich imprezach trzeba to robić wcześniej, żeby wszystko było ułożone i potem już myśleć tylko o szybkim bieganiu, a nie o jakiś konfliktach. To nie sprzyja później atmosferze i radości z biegania. Nie wiemy też, jaki to będzie miało efekt na kolejne starty. Na jednego może to wpłynąć bardzo negatywnie, inna osoba sobie z tym poradzi. Zobaczymy, jak to się tutaj skończy.

Mleko się już rozlało, trenerzy popełnili błąd i co dalej? Pana zdaniem zawodniczka powinna trzymać się tego, że obiecano jej pobiegniecie tego dnia tylko raz czy jednak - w ramach ducha drużyny - dostosować się do nowej sytuacji?

Myślę, że Ania walczy o finał indywidualnych zmagań, dlatego tak mocno stanęła w opozycji do tej nowej koncepcji. Tutaj wszyscy powinni być ponad te konflikty oraz widzimisię i zebrać jak najmocniejszą ekipę. Bo walczą o medale, o całoroczną przyszłość, stypendia itp. Powinni biegać jak najmocniejsi, ponad podziałami. Pobiegnie ktoś wolniejszy, bo ktoś inny się obraził i wrócą bez medalu. Tak nas już rozpieściły "Aniołki Matusińskiego" tym, że zawsze wracają z krążkiem, iż powrót bez niego to nie będzie dobra sprawa.

Wobec oporu Kiełbasińskiej trenerzy powinni byli próbować namówić na dwukrotny start w piątek Natalię Kaczmarek?

Nie ma mnie tam, ale namawiałbym te najmocniejsze dziewczyny do biegania. Jak mówi przysłowie - z niewolnika nie ma pracownika. Jeżeli ktoś nie chce biegać w sztafecie, to będzie toksycznym elementem w niej. Myślę, że trzeba zebrać grupę, która chce w niej wystąpić. To będzie większy pożytek niż ktoś, kto biegnie w niej z musu. Trzeba się dogadać na miejscu. Trenerzy i zawodnicy mają bardzo mało czasu na ustalenie tego wszystkiego, na zlepienie tej najlepszej sztafety - fizycznie i psychicznie. Ważne, żeby jak najmniej toksyczności było w tej czwórce, bo wtedy będzie większy duch walki o jak najlepsze pozycje.

Skład, na który postawili Aleksander Matusiński i Marek Rożej, był właśnie tym najmniej toksycznym?

Tak myślę. Ciężko jest jednak to wszystko oceniać na odległość. Nie wiem, jaka jest atmosfera w grupie, między zawodnikami. Mówię, jak ja to czuję. Użyłem określenia "toksyczność". Chodzi o to, by wystartowała jak najbardziej zgrana ekipa, która chce ze sobą biegać. Tylko czy to da najlepszy wynik? Tego też nie wiemy.

Czwarte miejsce bardzo zachęca do tego, by "gdybać" w takiej sytuacji.

Dokładnie. Gdyby był medal, to uznalibyśmy, że jest wszystko ok. Udało się, dobrze to zrobiliśmy. Nie ma medalu, to teraz będziemy szukać winnego. Niestety, taki jest sport. Jak wygrywamy, to jesteśmy klepani po plecach. Jak przegrywamy, to jesteśmy krytykowani. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Oby ta cała sytuacja nie wpłynęła negatywnie na klasyczne sztafety.

Ze słów Święty-Ersetic i Kaczmarek po finale sztafety mieszanej wyraźnie przebijał żal do koleżanki. Pierwsza przyznała nawet na koniec, że nie wyobraża sobie stanąć z nią na bieżni.

Ja bym z dziennikarzami nie rozmawiał o tym, co bym zrobił i co myślę o kolegach i koleżankach, tylko zrobił to w swojej grupie. By nie wychodziło to na zewnątrz. Bo wszystkie te komentarze przekazywane mediom są niepotrzebne. Po imprezie możemy o tym rozmawiać, ale w jej trakcie lepiej nie zabrudzać w ten sposób głowy. Dziennikarze chcą wszystko wiedzieć i opisywać, ale ja bym się postawił i był ponad to wszystko. Myślę, że lepiej by było, gdyby spróbowano to rozwiązać we własnym gronie.

Kiełbasińska wspomniała w oświadczeniu, że sama wiedziała wcześniej o zmianie przepisów. Kaczmarek wyrzuciła jej, że nie podzieliła się tym z resztą ekipy.

Na swoje barki odpowiedzialność za to powinni wziąć kierownictwo i trenerzy. Z tego co słyszałem, to te przepisy były znane już od kilku miesięcy. Więc tutaj ktoś to przeoczył. Może Ania od kogoś o tym usłyszała i nic nie mówiła. Nie sądzę jednak, by zrobiła to specjalnie. Mogła założyć, że wszyscy je znają.

Kaczmarek w emocjach zasugerowała nawet, że może Kiełbasińska chciała w ten sposób pomóc komuś innemu.

Nie szukajmy drugiego czy trzeciego dna, bo za daleko zajdziemy w tych teoriach spiskowych (śmiech).

Przyzwyczailiśmy się, że "Aniołki Matusińskiego" zapewniają nam radość i medale, mimo np. problemów zdrowotnych. Teraz chyba po raz pierwszy zrobiło się o nich głośno w związku z konfliktem wewnątrz grupy.

Możemy to chyba nazwać klęską urodzaju. Mamy bardzo dobre zawodniczki na 400 m i są niestety tarcia dotyczące tego, która ma kiedy biegać. Gdyby były tylko cztery zawodniczki, to nie byłoby problemu, a jak jest pięć-sześć na podobnym poziomie, to zaczynają się konflikty. Nie jest to niestety dobra droga do medalu i dobrych wyników. Trenerzy i zawodniczki powinni w swoim gronie to wszystko wyjaśnić i myśleć o celu, który chcą osiągnąć, a nie o tym, kto w danym momencie jest mądrzejszy i ma rację. Może mi to łatwo teraz mówić, ale powinni stanąć ponad tymi konfliktami i skupić się na celu, którym jest walka w finale o medale.

Mowa o doświadczonych zawodniczkach, więc chyba tym bardziej wymaga się tego, by same odpowiednio podeszły do tej sytuacji.

Zgadza się. Trenerzy i zawodniczki są dorośli. Szkoleniowcy też powinni wiedzieć, co robić. Ale to praca na żywym organizmie - są reakcje i interakcje. Na spokojnie więc powinni przewartościować sobie pewne rzeczy. Trenerzy powinni tutaj dużo rozmawiać z zawodnikami. Jest na pewno dużo emocji, a te nie są dobrym doradcą. Ale miejmy nadzieję, że to się dobrze skończy.

Pamięta pan z czasów własnej kariery takie sytuacje, gdy osobiste ambicje i cele zawodników utrudniały funkcjonowanie sztafety?

Zawsze takie były. Trenowaliśmy ileś lat, żyliśmy razem, więc nie zawsze było słodko i kolorowo. Ale jak mówiłem, obieraliśmy sobie główny cel i nie patrzyliśmy na te nasze konflikty. Próbowaliśmy skoncentrować się na zadaniu, który sobie wyznaczyliśmy. A z przeszkodami, które były po drodze, musieliśmy walczyć. Wiedzieliśmy, że tylko czterech pobiegnie, a było nas sześciu-siedmiu. Tych trzech pozostałych nie zawsze biegało, ale pamiętaliśmy, że jak któremuś z czwórki coś się stanie, to następny wartościowy wchodzi. Więc tak naprawdę nasza sztafeta liczyła tych sześciu-siedmiu zawodników, a nie tylko czterech.

Sądzi pan, że zawodniczki zdążą sobie poukładać to wszystko na czas czy obawia się, że będzie to miało wpływ na kobiecą sztafetę w Eugene?

Charaktery sportowców są dosyć mocne, więc konflikty zawsze będą. Moja nadzieja jest tylko taka, że w krótkim czasie to wszystko się wyjaśni. Bo w toksycznej atmosferze ciężko będzie skupić się na bieganiu i dać z siebie jeszcze te 110 procent, gdy głowa będzie zanieczyszczona. Mogę im tylko życzyć, by wzniosły się ponad podziały i myślały o tym wspólnym celu.

Szkoda byłoby przerwania z takiego powodu po pięciu latach medalowej serii w imprezach najwyższej rangi.

Dokładnie. Poza tym zostałaby potem skaza na dłużej. Jak się to dobrze skończy, to może się wszystko rozpłynie, a jak będzie źle, to temat będzie potem wracał. A to nie jest dobry klimat do dalszej pracy.