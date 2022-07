Polska sztafeta 4x400m bez medalu MŚ w cieniu afery. Niespodziewani mistrzowie

Mistrzostwa świata dla Polaków nie rozpoczęły się najlepiej. Co prawda, do finału rzutu młotem awansowali Nowicki i Fajdek, ale poważnej kontuzji doznał nasz skoczek wzwyż, Norbert Kobielski. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że to dla niego "koniec sezonu". Przede wszystkim, tuż przed startem naszej sztafety mieszanej 4x400 metrów, doszło jeszcze do zamieszania związanego z występem Anny Kiełbasińskiej. Polska biegaczka wystosowała oświadczenie, że nie wystartuje ani w eliminacjach, ani w ewentualnym finale. Więcej o sprawie napisał TUTAJ nasz korespondent z Eugene, Łukasz Jachimiak.

Już w eliminacjach Polacy mieli pierwsze kłopoty. Po zmianie Kajetana Duszyńskiego polska sztafeta miała dużą stratę do czołówki. Iga Baumgart-Witan była w stanie przesunąć się jedynie na 6. miejsce. Karol Zalewski zrobił kapitalną robotę, przesuwając się na 5. miejsce, ale znacznie zmniejszając stratę do kolejnych sztafet. To w znakomitym stylu wykorzystała Justyna Święty-Ersetic, która na ostatniej prostej popisała się fenomenalnym finiszem, dając Polakom 3. miejsce i pewny awans do finału.

Zdziebło jeszcze udoskonaliła nowinkę Tomali. "Może kiedyś to opatentujemy"

Jedna zmiana w polskiej sztafecie przed finałem MŚ

Przed finałem zaszło do jednej zmiany w polskiej sztafecie. Zamiast Igi Baumgart-Witan pobiegła Natalia Kaczmarek, którą ustawiono na ostatniej zmianie. Tym samym Justyna Święty-Ersetic biegła jako druga.

Polacy od początku mieli problemy z włączeniem się do czołówki rywalizacji. Mistrzowie olimpijscy sprzed roku w tej konkurencji zdołali wywalczyć czwarte miejsce, co m.in. przy problemach zdrowotnych Święty-Ersetic przed mistrzostwami, było wszystkim, na co było stać polską sztafetę w Eugene.

Co więcej, po finale doszło do sporego zamieszania. Dominikańczycy, którzy byli najszybsi w finale, długo nie pojawiali się w wynikach biegu, bowiem przy nazwie ich kraju pojawiała się adnotacja DNS (nie wystartowali). Sztafeta Dominikany nie pojawiła się przed startem w call roomie, przez co sędziowie orzekli, że nie wystartują w biegu. Tuż przed biegiem zmienili jednak decyzję, karząc sztafetę żółtą kartką, traktowaną jak ostrzeżenie.

Wyniki finału sztafet mieszanych 4x400 metrów na MŚ w Eugene: