Bunt gwiazdy NBA. Chce stworzenia nowej ligi! Namawia innych

NBA szykuje się do powrotu do gry po przerwie spowodowanej pandemią. Nie wszyscy zawodnicy chcą jednak wracać na parkiet. Kyrie Irving, rozgrywający Brooklyn Nets, naciska na innych graczy, by ci zbuntowali się przeciwko wznowieniu rywalizacji. Jak donoszą amerykańskie media, miał nawet wpaść na pomysł utworzenia nowych, niezwiązanych z NBA rozgrywek, jeśli liga nie posłucha protestujących zawodników.

Fot. Kathy Willens / AP

