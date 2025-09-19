A jednak! Gruchnęły wieści ws. Jordana Loyda

Jordan Loyd zaliczył spektakularne wejście do reprezentacji Polski. Mimo że nasze obywatelstwo otrzymał pod koniec lipca, od razu wyrósł na jednego z liderów drużyny Igora Milicicia. Obok Mateusza Ponitki to właśnie on najbardziej błyszczał na tegorocznym EuroBaskecie. Kapitalnie spisał się zwłaszcza w pierwszym meczu ze Słowenią, kiedy to rzucił aż 32 punkty. Świetną skuteczność podtrzymał także przeciwko Izraelowi (27 pkt) czy Bośni i Hercegowinie (28 pkt). Nic więc dziwnego, że zwrócił na sobie uwagę w całej Europie.

Nowy gwiazdor reprezentacji Polski miał iść do Realu. Są nowe wieści

Jeszcze zanim Polacy odpadli w ćwierćfinale z Turcją, hiszpańska "Marca" ogłosiła, że zainteresowany sprowadzeniem Loyda jest Real Madryt. - Real Madryt bardzo poważnie podchodzi do transferu zawodnika Monaco. Umowa z koszykarzem jest sfinalizowana, ale operacja z udziałem trzech klubów jest bardzo skomplikowana - mogliśmy wówczas przeczytać.

Loyd aktualnie jest koszykarzem AS Monaco, ale prawo do jego pierwokupu ma Valencia. W związku z tym w kwestii sprzedaży musiały się dogadać aż trzy strony. Ostatnio jednak temat przenosin do Realu przycichł, co nie znaczy, że 32-latek nie zmieni klubowych barw. Pojawiła się bowiem kolejna oferta.

To będzie nowy klub Jordana Loyda. "Real napotkał zbyt wiele przeszkód"

Wieści w tej sprawie przekazał dziennikarz Marc Stein. - Jordan Loyd jest bliski zawarcia umowy o dołączeniu do tureckiej potęgi Anadolu Efes SK po swoim przełomowym występie w EuroBaskecie. Real Madryt napotkał zbyt wiele przeszkód, aby pozyskać Loyda z AS Monaco. Efes jest teraz bliski pozyskania Loyda do niedawnych nabytków Cole'a Swidera i Kaia Jonesa - napisał na platformie X.

Anadolu Efes to jedna z najlepszych koszykarskich drużyn w Turcji. Występuje zarówno na krajowym podwórku, jak i w EuroLidze. Poprzedni sezon ligi tureckiej zakończyła na półfinale, a EuroLigi na ćwierćfinale. Dwa lata temu po raz ostatni sięgnęła po mistrzostwo kraju.