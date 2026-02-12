Canal+ przekazał pilne wieści ws. praw telewizyjnych!

Krzysztof Ratajski do ćwierćfinału mistrzostw świata w darcie wszedł w imponujący sposób. Najpierw bez straty seta pokonał Alexisa Toylo, następnie ograł Ryana Joyce'a 3:1, a w trzeciej rundzie niespodziewanie wrócił do meczu z Wesleyem Plaisierem, z którym wygrał 4:3. Następnie wyeliminował Luke'a Woodhouse'a, pokonując go 4:2.

Tym samym po raz drugi w karierze zameldował się w najlepszej ósemce globu. Na koniec turnieju musiał uznać wyższość późniejszego mistrza, Luke'a Littlera, który nie dał reprezentantowi Polski żadnych szans. Brytyjczyk zwyciężył 5:0 i odesłał 49-latka do domu.

To tutaj kibice obejrzą mecze Ratajskiego w najbliższych latach. Potężna oferta

Mimo to, "The Polish Eagle" mógł być dumny ze swojego wyniku - tak samo, jak i kibice, którzy wspierali go oglądając transmisje realizowane przez TVP Sport m.in. w aplikacji czy na YouTube. Teraz wiadomo już, gdzie będą transmitowane kolejne turnieje z udziałem Ratajskiego.

W czwartek 12 lutego o nabyciu praw telewizyjnych do najważniejszych turniejów światowego darta poinformowała stacja Canal+, która przez najbliższe pięć lat będzie oficjalnym nadawcą w Polsce. Co więcej, ich oferta jest niezwykle imponująca - znalazło się w niej bowiem miejsce nie tylko dla mistrzostw świata PDC.

- Dart to dziś jedna z najszybciej rosnących dyscyplin sportowych w Europie. Od dawna obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym sportem i pozyskując do niego prawa, odpowiadamy na oczekiwania naszych widzów. Wielokrotnie byliśmy pytani o możliwość transmisji darta na antenach Canal+ i dziś cieszymy się, że możemy zaproponować najważniejsze turnieje światowego kalendarza - mówił na łamach oficjalnej strony nadawcy dyrektor redakcji sportowej Michał Kołodziejczyk. Mowa o następujących rozgrywkach:

dart Premier League

World Matchplay

European Championship

Grand Slam of Darts

World Cup of Darts

turnieje rangi European Tour

Pierwsza transmisja będzie miała miejsce 20 lutego - wówczas rozpoczną się rozgrywki SUPERBET Poland Darts Open w ramach European Tour. Będzie to pierwszy tego typu turniej rozgrywany w naszym kraju, a w krakowskiej hali EXPO pojawią się największe gwiazdy darta. Zawody potrwają do 22 lutego, a zmagania będą pokazywane w Canal+Sport 5 oraz w serwisie streamingowym Canal+.

- Rozpoczynamy mocnym akcentem - historycznym turniejem European Tour w Krakowie, który będzie prawdziwym świętem tej dyscypliny w Polsce. To wydarzenie, na które kibice czekali od dawna. Naszym celem jest zbudowanie wokół darta w Canal+ nowej, silnej społeczności fanów, a obecność największych gwiazd światowego darta oraz Krzysztofa Ratajskiego w Krakowie to idealny moment startowy - dodał Kołodziejczyk.

Jednym z głównych komentatorów i ekspertów darta w Canal+ będzie dobrze znany kibicom tej dyscypliny Jakub Łokietek, którego kojarzyć można m.in. z serwisu Łączy Nas Dart. Podczas ostatnich mistrzostw świata relacjonował starcia na antenie TVP Sport, a wcześniej w serwisie Viaplay.

Ponadto Michał Kołodziejczyk poinformował o pozyskaniu praw do transmitowania wybranych turniejów snookera i bilarda. Wśród nich znajdą się m.in. snookerowe Champion of Champions i Championship League oraz bilardowe World Pool Championship czy Mosconi Cup.

