Aleksandra Mirosław znowu to zrobiła! Deklasacja rywalek na MŚ

Aleksandra Mirosław w 2024 roku została sportową bohaterką Polski. Wywalczyła jedyny złoty medal dla naszego kraju podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wielu kibiców dzięki niej bliżej poznało wspinaczkę sportową. Teraz 31-letnia lublinianka rywalizuje na mistrzostwach świata w Seulu. Póki co idzie jej wprost fenomenalnie.

Mirosław rozbiła rywalki. Szansa na złoto mistrzostw jest realna

W środę Mirosław wygrała sesję eliminacyjną w konkurencji na czas. W najlepszym biegu osiągnęła rezultat 6,083 sekundy. To tylko o dwie setne sekundy wolniej niż w jej rekordowym wyniku na igrzyskach. W finałowej fazie zmagań zobaczymy również Natalię Kałucką. Mistrzyni świata ze wspinaczki na czas z 2021 rok z czasem 6,56 sekundy uplasowała się na piątej pozycji.

Aleksandra Mirosław walczy w Seulu o swój trzeci złoty medal mistrzostw świata. Poprzednie wywalczyła w 2018 roku w Innsbrucku i rok później w Hachioji. Na kolejnych turniejach udawało się jej stawać na podium, ale już nie na jego najwyższym stopniu.

Łącznie Mirosław może się pochwalić pięcioma medalami mistrzostw świata. Do dwóch złotych dopisała trzy brązowe. Pierwszy zdobyła w 2014 roku w Gijon, a kolejne dwa w Moskwie (2021) i Bernie (2023). Warto dodać, że Mirosław w tym roku sięgnęła już po mistrzostwo Europy w Chamonix.

Jak kształtuje się droga do medalu w Seulu? W 1/8 finału Mirosław zmierzy się z Japonką Rey Koymatsu. Z kolei wspomniana już Kałucka będzie musiała wspinać się szybciej od Adriany Romero Perez. Najlepsza szesnastka turnieju rozpocznie zmagania fazy finałowej już w środę 24 września od 13:00.