Derek Wolfe pochwalił się upolowaniem lwa. Gwiazdor poszedł krok za daleko

"Późnym wtorkowym wieczorem otrzymałem telefon od kolegi, który zapytał, czy chcę upolować gigantycznego lwa górskiego, który siał spustoszenie w sąsiedztwie. Zabił już dwa psy i ludzie obawiali się, co będzie dalej. Znaleźliśmy mulaka, którego również zabił" - tymi słowami Derek Wolfe rozpoczął wpis na Instagramie, w którym pochwalił się zabiciem lwa górskiego w Kolorado. W dodatku, jak zapewniają władze, sportowiec zrobił to w sposób całkowicie legalny.

Derek Wolfe upolował lwa. "Wyczerpany i odwodniony strzeliłem w jego kierunku"

Futbolista musiał udać się wysoko w góry, aby upolować zwierzynę. "Poszliśmy w górę 2,5 tys. stóp i w dół po drugiej stronie. Potem znowu w górę i znów w dół, z powrotem do 9,6 tys. stóp" - napisał 32-latek, a potem dodał: "Wyczerpany i odwodniony strzeliłem w jego kierunku z łuku. Potem musiałem cofać się z nim w dół wzgórza, aby dostać się do ciężarówki. Przy okazji, spadłem z wysokości 10 stóp ze skały. Domyślasz się, jak duże było to coś?".

Wpis Wolfe'a wywołał sporą dyskusję. Część komentujących była pod wrażeniem zdobyczy zawodnika. "Potrzebuję płaszcza zimowego" - napisał jeden z kolegów zwycięzcy Superbowl. Ktoś inny dodał: "Wspaniale". Niektórzy jednak byli wzburzeni zachowaniem gwiazdora NFL. "Albo sąsiedztwo zdewastowało siedlisko lwa, a teraz on po prostu próbuje przeżyć" - napisał jeden z internautów.

Jak podały jednak władze Kolorado, polowanie było całkowicie legalne. Gwiazdor ma niezbędne dokumenty i pozwolenia na polowania, a ponadto spełnił wszystkie kryteria i w tym przypadku zgłosił zabicie lwa. Od lat nie jest tajemnicą, że Wolfe, były zawodnik Denver Broncos i Baltimore Ravens uwielbia polować i jest to jego jedna z największych pasji.

