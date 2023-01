Koniec świetnej serii to nie powód do rozpaczy. Kubacki zadowolony po konkursie

W sobotę na Okurayamie wiatr rozdawał karty. Dawid Kubacki w drugiej serii nie wylosował dobrych warunków i ostatecznie ukończył rywalizację na 4. miejscu. Tym samym przerwał serię 10 konkursów z rzędu z miejscem na podium. Mimo to Polak był uśmiechnięty, schodząc ze skoczni.

Dawid Kubacki zadowolony ze swoich skoków. "Były na bardzo dobrym poziomie"

- Znowu czwarty. Trochę brakło do tego podium, ale i tak myślę, że mogę być z tego zadowolony. Mieliśmy zmienne warunki, a ja nie trafiłem zbyt dobrze, aby te skoki były na bardzo dobrym poziomie. Szkoda, miejsce tuż za podium zawsze najgorzej smakuje. Mimo wszystko to był fajny dzień, właśnie ze względu na skok - przyznał Kubacki tuż po zawodach.

Lider Pucharu Świata odniósł się też do warunków, które panowały na skoczni olimpijskiej podczas zawodów. - Ta skocznia jest specyficzna i na dole musi być troszeczkę wiatru, by dało się odlecieć. Tak jak to zrobiłem w kwalifikacjach. Wyleciałem z progu, byłem nisko, ale przechodząc za bulę, złapałem wiaterek. Jak się to zrobi, to można polecieć 20-30 metrów dalej. Belka była trochę wyższa, bo warunki były z tyłu, ale tutaj ciężko się lata przy takim wietrze. Dobrze, żeby na dole była cisza, ale jak wieje w plecy, to metry uciekają

32-latek wyraził nadzieję, że w niedzielę warunki będą nieco bardziej łaskawe. - Trzeba się trochę wyspać, na tyle, na ile czas pozwala i rano do roboty. Miejmy nadzieję, że szczęście będzie dopisywało nieco bardziej - zakończył.

Trzeci konkurs na skoczni olimpijskiej rozpocznie się o 2:00 czasu polskiego z soboty na niedzielę. Kwalifikacje wystartują 30 minut po północy. Transmisję z serii kwalifikacyjnej przeprowadzi Player.pl, zaś z konkursu TVN, Eurosport 2 oraz wspomniany Player.pl.