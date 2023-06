Dantejskie sceny po walce Mayweathera. Każdy na każdego. Totalny chaos [WIDEO]

Floyd Mayweather Junior, były mistrz świata federacji WBC, WBA i WBO i swego czasu jeden z najlepiej zarabiających sportowców świata, najlepsze lata kariery ma już dawno za sobą. Nie oznacza to, że całkowicie pożegnał się z boksem. 46-latek regularnie występuje w walkach pokazowych, które wciąż wzbudzają niemałe zainteresowanie. Jednak to, co wydarzyło się w niedzielę w Miami, przekracza ludzkie pojęcie. Walka Mayweathera sprawiła, że w hali wybuchła nieokiełznana burda, z którą zupełnie nie poradzili sobie organizatorzy gali.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Floyd Mayweather nie zapomni tej walki do końca życia. Hala oszalała. Dramat

Słynny amerykański pięściarz mierzył się z Johnem Gottim III, wnukiem szefa lokalnej mafii. Dla Mayweathera przyjazd na Florydę był jak wejście do jaskini z lwami. Tamtejsza fanatyczna publiczność stała murem za jego rywalem. Atmosfera wokół walki od początku była napięta. Panowie nie szczędzili między sobą ciętego języka. W końcu w niedzielę stanęli naprzeciw siebie w ringu. Pojedynek zakontraktowano na osiem rund po dwie minuty każda.

Maskotka znokautowana przez McGregora wylądowała w szpitalu. Przesadził

Ostatecznie pięściarze zdołali powalczyć jedynie przez sześć rund. Na dalszą rywalizację nie pozwoliła sytuacja. Jak podaje DAZN, rywale przez cały pojedynek mieli się wzajemnie obrażać, nie reagując na upomnienia sędziego Kenny'ego Baylessa. W końcu arbiter postanowił zakończyć walkę, co nie spodobało się Gottiemu, który wyraźnie ją przegrywał. Mężczyzna nie zważając na decyzję sędziego, szaleńczo ruszył z pięściami na Mayweathera, przywarł go do lin i wtedy rozpoczęło się absolutne kuriozum.

"Żona zdradziła mnie w dniu ślubu z moim najlepszym przyjacielem". Ujawnił wszystko w internecie

Ogromna bijatyka po walce Mayweathera. Bili się nawet kibice

Na ring wyskoczyli ludzie z obozów obu bokserów i również zaczęli się bić. Wkrótce dołączyli się do nich ochroniarze. Niewielki ring w mig zapełnił się pokaźnym tłumem ludzi. Wybuchła masowa bijatyka, a organizatorzy byli zupełnie bezradni.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Na trybunach również się zagotowało. Zaczęło się od okrzyków i gwizdów niezadowolenia, a skończyło na tym, że stronnicy Mayweathera i Gottiego również zaczęli się bić.

Chaosu nie dało się opanować, więc na miejsce przyjechała policja. Dopiero ona była w stanie rozgonić tłum.