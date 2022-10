KSW wydało komunikat ws. walki Omielańczuka. "Niezależna komisja" i kasa dla Czecha

Za nami piątkowa gala KSW 75 w Nowym Sączu. Zapamiętamy ją ze świetnej walki wieczoru, w której Robert Ruchała, miejscowy bohater, wypunktował Damiana Stasiaka. No i z wielkiej niespodzianki, jaką była porażka Tomasza Narkuna, którego znokautował Henrique da Silva. Kibice będą także wspominali walkę Damiana Omielańczuka, w której doszło do kontrowersji.

Polski ciężki (26-13-1) pokonał na punkty Michala Martinka (10-4). Sędziowie niespodziewanie wskazali niejednogłośnie na Omielańczuka w stosunku 2 x 29-28, 27-30. Niespodziewanie, bo zdecydowanie więcej ciosów celnych wyprowadził Czech.

"Jestem w sporym szoku, nie powiem. Z mojego punktu widzenia dość wyraźnie wygrał Michal Martinek" - nie dowierzał Dominik Durniat, komentator KSW. A trener Czecha zapowiedział złożenie protestu.

"Uwielbiam Daniela, bardzo go szanuje jako człowieka i zawsze jestem po jego stronie. Sercem byłem po jego stronie, chciałem żeby wygrał, ale to, co się stało gra na jego niekorzyść, też naszej i tego sportu. Takie werdykty nie powinny przechodzić. Po raz pierwszy w życiu będę namawiał sztab, żeby napisał protest" - po gali KSW irytował się Maciej Kawulski, współwłaściciel polskiej federacji. W sobotnie południe KSW wydało oficjalny komunikat w tej sprawie.

Oświadczenie KSW ws. walki Martinka i Omielańczuka

"Federacja KSW wypłaci Michalowi Martinkowi jego pieniądze za występ + bonus. A po złożeniu przez sztab Czecha oficjalnego odwołania, nastąpi weryfikacja sędziowskiej decyzji przez niezależną komisję. Więcej informacji w najbliższych dniach" - poinformowało KSW.

KSW 75. Wyniki gali w Nowym Sączu: