"Sensacja, sensacja, sensacjaaa". Potwornie ciężki nokaut na gali UFC [WIDEO]

Faworytem pojedynku był 37-letni Derrick Lewis, który jeszcze w sierpniu zeszłego roku walczył o tymczasowy pas mistrza w wadze ciężkiej. Amerykanin przegrał jednak przed czasem z Francuzem - Cirylem Ganem. Tak samo skończyła się la Lewisa walka z Taiem Tuivasą.

28-letni reprezentant Australii do walki podszedł po czterech zwycięstwach z rzędu. Tuivasa pokonywał kolejno Stefana Struve, Harry'ego Hunsuckera, Grega Hardy'ego i Augusto Sakaia. Australijczyk triumfował też w niedzielę, mimo że długo wydawało się, że to on padnie pod naporem ciosów Lewisa.

Tuivasa znokautował Lewisa

Tuivasa przerwał jednak kryzys w trakcie 2. rundy, kiedy przyjął kilka uderzeń przeciwnika. Australijczyk w końcu skontrował rywala serią ciosów, ściągnął go pod siatkę, gdzie efektownym uderzeniem łokciem zakończył pojedynek. Sędzia nie miał wątpliwości co do przerwania walki w momencie, gdy Lewis padł na matę jak rażony piorunem.

Tak walkę relacjonował portal Inthecage.pl.

Runda 1:

Derrick Lewis cierpliwy, czeka na odpowiedni moment do zaatakowania. Niskie kopnięcie i próba ciosu na korpus po stronie Taia Tuivasy. Zapięcie klinczu i dociskanie do siatki po stronie "Bam Bama". Sędzia po chwili, w wyniku braku pracy w uchwycie, wznowił pojedynek w stójce. Wysokie kopnięcie Lewisa. Derrick przypierał swojego przeciwnika do ogrodzenia, szukanie obalenia za jedną nogę, lecz nieudane. Australijczyk odwrócił pozycję. Łokieć po stronie Tuivasy. Udane sprowadzenie w wykonaniu Lewisa, mnóstwo ciosów w jego wykonaniu! Tai jednak przetrwał, obrócił pozycję pod siatką i do końca rundy ją utrzymał.

Runda 2:

Potężny podbródkowy Lewisa! Tuivasa mocno się zachwiał, Derrick ruszył z dobiciem, jednak finalnie skończył w kontroli klinczu pod ogrodzeniem. Podbródkowy Lewisa, sierpowe Tuivasy, obaj jednak stali! Niesamowity łokieć, prawy prosty i bity z góry cios Australijczyka posłał Lewisa totalnie nieprzytomnego na deski! Sensacja, sensacja, sensacjaaa!

O sportach walki przeczytasz więcej na portalu Inthecage.pl.