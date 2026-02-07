Alarm na igrzyskach! Ogłosili kwarantannę

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczęte. Nie wszyscy jednak mogli się cieszyć piątkową ceremonią otwarcia. Część sportowców nie wzięła udziału w tej podniosłej uroczystości.

Kwarantanna na igrzyskach. Pozytywny przypadek zakażenia

"Wczoraj wieczorem wykryto pozytywny przypadek zakażenia norowirusem u żeńskiej reprezentacji Szwajcarii w hokeju na lodzie" - poinformowano na oficjalnej stronie sihf.ch.

W oświadczeniu napisano, że pozytywny test zawodniczki otrzymano po zwycięstwie z Czechami i na krótko przed ceremonią otwarcia. "Zawodniczka przebywała w pokoju jednoosobowym od momentu przybycia do wioski olimpijskiej w poniedziałek, 2 lutego 2026 roku i była odizolowana od drużyny od momentu wystąpienia objawów. Od rana nie ma żadnych objawów. W ramach środków ostrożności, drużyna została odizolowana po meczu, w ścisłej konsultacji z zespołem medycznym na miejscu i po konsultacjach z ekspertami" - czytamy.

Z tego też powodu szwajcarskie hokeistki nie wzięły udziału w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Co istotne - jak informuje Szwajcarska Federacja Hokeja na Lodzie - do tej pory żaden inny szwajcarski zawodnik nie wykazywał objawów choroby.

Czym jest norowirus? To wirus, który - jak pisze portal diag.pl - "powoduje infekcję przewodu pokarmowego". Choć nie stanowi zwykle poważnego zagrożenia dla zdrowia, to może być uciążliwy i prowadzić do poważnego odwodnienia.

