Tego jeszcze nie było. Kompromitacja w Lidze Mistrzów

W r騜nych rozgrywkach i dyscyplinach sportowych spotkania by造 przerywane i ko鎍zy造 si walkowerem. Wszed nieuprawniony zawodnik do gry, dosz這 do skandalicznego zachowania. Za to w Hokejowej Lidze Mistrz闚 walkower zosta przyznany z powodu z貫go stanu lodowiska w trakcie meczu Pelicans Lahti - Vitkovice Ridera w 1/8 fina逝 tych rozgrywek.

