Słynny klub chce polskiego napastnika! To byłby hit

Adrian Benedyczak jest w bieżącym sezonie w wysokiej formie. Dostrzegli to Fernando Santos i Michał Probierz, którzy powołali go do reprezentacji Polski. Udane występy napastnika przyciągnęły również uwagę innych klubów. Włoskie media podają, że zawodnik może wkrótce zmienić zespół i trafić do Serie A. Zainteresowanie transferem Polaka wyraża jedna z czołowych drużyn.

3 https://www.youtube.com/watch?v=4gtTjNrjoZk&t=102s Otwórz galerię Na Gazeta.pl