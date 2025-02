Szejk kreśli szalone plany rozwoju boksu i wymienia: "Alcatraz, Koloseum"

Dla Arabii Saudyjskiej nie ma obecnie granic, jeśli chodzi o organizowanie wielkich eventów sportowych, a zwłaszcza w boksie. Saudyjczycy mogą i wydają ogromne pieniądze, by to co najważniejsze, odbywało się u nich, a ogromną rolę odgrywa w tym wszystkim szejk Turki Alalshikh. To saudyjski minister ds. rozrywki, który jest wielkim fanem boksu. To on obecnie pociąga za sznurki, a jego plany są niezwykle ambitne. W rozmowie z ESPN ujawnił kilka niesamowitych lokacji, w których marzy mu się organizacja gal.

3 fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=s4iRCanCf4k&t=3s fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=TVBFxDQq214&t=695s Otwórz galerię Na Gazeta.pl