Gigantyczna sensacja w meczu Gauff w United Cup! Katastrofa w trzecim secie

Reprezentacja USA wygrała 2:1 z Argentyną w pierwszym swoim meczu w nowym roku. Jedno ze zwycięstw odniosła Coco Gauff (4. WTA), która pokonała w 58 minut 6:1, 6:1 Solanę Sierrę (66. WTA). W drugim spotkaniu w grupie A rywalem USA jest Hiszpania.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Wielka sensacja w United Cup. Coco Gauff rozbita 0:6

Najpierw do gry przystąpiły singlistki. Coco Gauff zmierzyła się z Jessicą Bouzas Maneiro (42. WTA). Już początek meczu był sensacyjny, bo Amerykanka przegrała pierwsze pięć gemów (trzy przy swoim serwisie) i było 0:5. Chwilę później Hiszpanka zmarnowała aż cztery piłki setowe i została przełamana. Amerykanka miała jednak olbrzymie kłopoty przy swoim podaniu, straciła je po raz czwarty i przegrała seta 1:6.

Druga partia była zdecydowanie bardziej wyrównana. Gauff znów źle zaczęła i przegrywała 0:3, 1:4. Od tego drugiego stanu wygrała jednak cztery gemy z rzędu i przy 5:4 serwowała, by doprowadzić do trzeciego seta. Przegrała jednak swoje podanie do zera. Kilka minut później doszło do tie-breaka. W nim zdecydowanie lepsza była Gauff i wygrała 7:3.

W decydującym secie nastąpiła katastrofa czwartej rakiety świata, która nie wygrała żadnego gema! Mecz trwał dwie godziny i 13 minut. Gauff popełniła aż 14 podwójnych błędów serwisowych (rywalka 8.). Jej porażka sprawi, że nie zdobędzie 500 punktów do rankingu WTA. Jej strata do wiceliderki Igi Świątek wynosi aż 1905 punktów.

"Mecz, o którym Coco Gauff będzie chciała jak najszybciej zapomnieć. Z wyjątkiem końcówki drugiego seta w jej tenisie nie zgadzało się nic. Bouzas Maneiro opanowała emocje i zdominowała dwukrotną mistrzynię wielkoszlemową w trzecim secie. 14 podwójnych błędów serwisowych i 6/32 wygranych punktów po 2. serwisie. Serwis dziś nie był sprzymierzeńcem Amerykanki" - napisał w serwisie X dziennikarz Szymon Przybysz.

Dla Hiszpanki to największe zwycięstwo w karierze (pierwsze z zawodniczką z TOP 5 rankingu WTA).

Zobacz także: Trudne zadanie dla Wiktorowskiego. Polski trener miał wymowną minę

W drugim pojedynku na linii USA - Hiszpania, Taylor Fritz (6. ATP) zmierzy się z Jaume Munarem (33. ATP).

United Cup: Coco Gauff (USA) - Jessica Bouzas Maneiro (Hiszpania) 1:6, 7:6, 0:6