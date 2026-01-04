Na samym początku 2026 r. reprezentacja Polski będzie rywalizować w rozgrywkach United Cup. Biało-Czerwoni trafili do grupy F z Niemcami i Holandią. W poniedziałek Polska zmierzy się z Niemcami. Najpierw Alexander Zverev zagra z Hubertem Hurkaczem, a potem Eva Lys zmierzy się z Igą Świątek. Na sam koniec Świątek i Hurkacz wystąpią w mikście przeciwko parze Laura Siegemund - Alexander Zverev. To szczególna informacja dla Hurkacza, który wraca do gry po kontuzji kolana i przerwie, która wynosiła aż 208 dni.

Tak Niemcy widzą starcia ze Świątek i Hurkaczem. "Wszystko jest możliwe"

Dziennikarze rozmawiali z Lys i Zverevem przed poniedziałkowymi spotkaniami Niemców z Polską. Jak Niemcy podchodzą do rywalizacji przeciwko Świątek i Hurkaczowi w meczach singlowych?

- Nowy rok, nowa ja. Czuję, że w tenisie wszystko jest możliwe. Zbliżam się do celu i go się trzymam. W każdym meczu z Igą daję z siebie wszystko i zagram najlepszy tenis, jaki tylko potrafię. Iga ma lepsze i gorsze dni tak jak ja. Po zeszłym sezonie staram się skupić na swojej grze i poprawić się w tym, czego Iga za bardzo nie lubi - tłumaczyła Lys.

- Myślę, że dwa lata temu wszystko było dla nas bardziej pozytywne. Ale wiele się zmieniło. Hubi zmagał się z kontuzją przez ostatnie kilka lat. To świetny zawodnik, mieliśmy trudne mecze między sobą, a nawet boje. To jego pierwszy mecz po kontuzji, a my już dzisiaj graliśmy. Mam nadzieję, że to będzie dla nas niewielka przewaga. Zobaczymy, jak pójdzie jutro - dodaje Zverev.

W przypadku kobiecego singla zdecydowaną faworytką jest Świątek, która ma bilans 3-0 z Lys. Ich ostatni pojedynek odbył się w sierpniu 2025 r. w trzeciej rundzie turnieju w Montrealu. Wtedy Świątek wygrała 6:2, 6:2. Dużo bardziej wyrównane są starcia między Hurkaczem a Zverevem. Aktualny bilans to 3-1 na korzyść Niemca. Hurkacz grał ostatni raz ze Zverevem w czerwcu 2024 r. w turnieju w Halle i wygrał 7:6 (2), 6:4.

Polska rywalizowała z Niemcami w finale United Cup 2024. Wówczas Świątek wygrała 6:3, 6:0 z Angelique Kerber, a później Hurkacz przegrał 7:6 (3), 6:7 (6), 4:6 ze Zverevem. Wszystko wyjaśniło się w mikście, w którym para Siegemund/Zverev pokonała 6:4, 5:7, 10:4 duet Świątek/Hurkacz.

