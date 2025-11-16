Przyjazd Igi Świątek do Polski wzbudził ogromny entuzjazm kibiców. Nie dziwi, że mnóstwo z nich chciało otrzymać autograf od wybitnej tenisistki lub zrobić sobie wspólne zdjęcie. 24-latka wywiązała się z roli liderki polskiej kadry w meczach Billie Jean King Cup z Nową Zelandią i Rumunią. W piątek pokonała Elysę Tse 6:0, 6:1, a w niedzielę wygrała z Gabrielą Lee 6:2, 6:0. I co istotne, w obu spotkaniach Polska triumfowała 3:0.

Świątek z wielkim wyczynem. Ręce same składają się do oklasków

Niedzielne zwycięstwo z Rumunką Lee ma dla Świątek znaczenie nie tylko ze względu na reprezentację Polski, ale również ze względu na liczbę wygranych meczów w sezonie 2025. Ostatecznie najlepsza polska tenisistka uzbierała ich aż 64, czym na finiszu wyprzedziła Arynę Sabalenkę (63).

Świątek czwarty raz z rzędu została tenisistką z największą liczbą wygranych spotkań w trakcie roku kalendarzowego. Na platformie X profil "OptaAce" poinformował, że w erze open co najmniej cztery lata dominacji pod tym względem miały wcześniej tylko trzy legendy tenisa. Mowa o Chris Evert (1974-1977), Martinie Navratilovej (1977-1986) oraz Steffi Graf (1987-1990).

Oczywiście w przypadku braku zwycięstwa nad Lee Świątek i tak byłaby pierwsza w rankingu, lecz ex aequo z Sabalenką. Samodzielny triumf robi jeszcze większe wrażenie i pokazuje regularność Polki na wysokim poziomie w ostatnich latach.

Liczby, które budzą podziw

W sezonie 2025 Świątek wygrała trzy turnieje - w tym wielkoszlemowy Wimbledon. Jeśli natomiast spojrzymy na wygrane mecze, to w ostatnich czterech latach bilans prezentuje się następująco:

Rok 2022: 67 zwycięstw

2023: 68 zwycięstw

2024: 64 zwycięstwa

2025: 64 zwycięstwa

Świątek zanotowała 263 wygrane spotkania w latach 2022-2025. Osiągnęła niesamowite 85 procent skuteczności (263 zwycięstwa z 309 rozegranych meczów). Po meczach reprezentacji Polski raszynianka może udać się na zasłużone wakacje.