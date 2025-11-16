Senator KO chce wielkiego zaszczytu dla Świątek. Sygnał dla Karola Nawrockiego

Iga Świątek zakończyła sezon 2025 na drugim miejscu w rankingu WTA. Choć w pewnym momencie fani byli zaniepokojeni, zwłaszcza że boleśnie poległa w Roland Garros, to potem zanotowała choćby historyczne zwycięstwo w Wimbledonie. Teraz walczy o sukces z polską drużyną w Billie Jean King Cup i w pierwszym meczu pokazała, co potrafi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

Senator chce odznaczenia dla Igi Świątek. Co na to Karol Nawrocki?

Iga Świątek bezlitośnie rozbiła Elyse Tse, oddając jej jedynie gema. "To był rock, a może nawet heavy metal. Ale Iga Świątek nie popisywała się ani trochę" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl Nie dziwi zatem fakt, że wszyscy mają również spore oczekiwania względem kolejnych spotkań. Senator Koalicji Obywatelskiej Władysław Komarnicki, który ma walny udział w rozgrywanym w Gorzowie Wielkopolskim turnieju, uważa, że Iga "jest cudownym dzieckiem nie tylko tenisa, ale sportowca".

Czy zatem zbliża się czas odznaczenia państwowego dla naszej tenisistki? - Myślę, że cokolwiek jest do uhonorowania dla tej dziewczyny, Rzeczpospolita Polska powinna zrobić wszystko - przekazał w rozmowie z Interią. - Ona już zasłużyła sobie na najwyższe odznaczenie państwowe. Da Bóg, że dostanie Order Orła Białego. Musiałby być cały tuzin świetnie wykształconych ambasadorów Polski na całym świecie, żeby mogli zrobić 10 procent tego, co już zrobiła Iga Świątek. A jak pan słusznie zauważył, ona ma dopiero 24 lata - wyjaśnił.

Nie tak dawno Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim uhonorowany dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz, który otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

- To nie tylko głos polskiego sportu i polskich emocji sportowych, ale to też erudyta historyczny, erudyta, który może opowiadać o dziedzictwie kulturowym, który może opowiadać o polskiej kulturze, czemu dawał wyraz w wielu nie tylko programach telewizyjnych, ale także w wielu wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jak choćby w Narodowym Czytaniu. Za tę erudycję, za ten głos i za to, że jest pan z nami, Polska chce dzisiaj panu, panie redaktorze, podziękować - podsumował.

Mecz Polska - Rumunia, który zadecyduje o triumfie w grupie B i awansie do kolejnej fazy BJKC, odbędzie się w niedzielę 16 listopada. Początek o godz. 15:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE