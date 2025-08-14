Wielka burza po decyzji US Open. "To staje się śmieszne"

23 lipca br. Venus Williams wróciła do rywalizacji w tourze. Amerykanka pozostawała poza grą od ponad 480 dni, ponieważ przeszła operację usunięcia mięśniaków macicy. 45-latka zaczęła od wygranej 6:3, 6:4 nad Peyton Stearns, a potem odpadła z turnieju w Waszyngtonie po meczu z Magdaleną Fręch (2:6, 2:6). Williams szybko też odpadła w Cincinnati po porażce 4:6, 4:6 z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro. Na razie wygląda na to, że Williams nie zamierza kończyć kariery i jeszcze trochę pogra w tourze. A z tego na pewno najbardziej cieszą się jej fani.
Ostatnio organizatorzy wielkoszlemowego US Open ogłosili, że Williams otrzymała dzikie karty do turnieju singlowego, a także do miksta, w którym wystąpi wraz z Reillym Opelką. Venus będzie najstarszą zawodniczką w drabince US Open od 1981 r., kiedy to Renee Richards startowała w tym turnieju jako 47-latka. Jak się okazuje, takie podejście do legendy, jaką niewątpliwie jest Venus Williams, nie podoba się wszystkim.
W tym gronie był francuski dziennikarz Benoit Maylin, który opublikował mocny wpis na portalu X. "A kto został zaproszony do udziału w singlu i mikście podczas US Open? Venus Williams. 45 lat. 577. miejsce w rankingu. Dwa mecze w 2025 roku. Dwa w 2024 roku. 0 zwycięstw w Nowym Jorku od 2019 roku. Wiem, że to legenda, ale trzeba umieć powiedzieć: stop. To staje się śmieszne" - czytamy we wpisie Maylina.
"Całkowicie się zgadzam", "to niedorzeczne", "jeśli odpadnie w pierwszej rundzie, to musi wyciągnąć wnioski", "ważny jest biznes, a Williams dobrze to sprzedaje", "zajmuje miejsce dla prawdziwych graczy", "powinna dostać zaproszenie do turnieju legend" - piszą internauci pod wpisem dziennikarza.
Ostatni występ Venus Williams na US Open to 2023 rok. Wtedy odpadła w pierwszej rundzie, przegrywając 1:6, 1:6 z Belgijką Greet Minnen. Venus wygrywała wielkoszlemowy US Open w 2000 i 2001 roku.
W trakcie swojej kariery Venus Williams wygrała ponad 70 turniejów w singlu i deblu. Siedem razy Williams wygrała turniej wielkoszlemowy w singlu (5x Wimbledon, 2x US Open), a czternaście razy - w deblu (4x Australian Open, 2x Roland Garros, 6x Wimbledon, 2x US Open).
