Wielka burza po decyzji US Open. "To staje się śmieszne"
Venus Williams wystąpi podczas wielkoszlemowego US Open. 45-letnia Amerykanka otrzymała dzikie karty do turnieju singlowego, a także do miksta. Pojawiają się głosy oburzenia na tę sytuację, zwłaszcza że Williams zagrała trzy mecze w singlu w tym roku. "Wiem, że to legenda, ale trzeba umieć powiedzieć: stop" - pisze jeden z francuskich dziennikarzy na portalu X.
Magdalena Fręch - Venus Williams
23 lipca br. Venus Williams wróciła do rywalizacji w tourze. Amerykanka pozostawała poza grą od ponad 480 dni, ponieważ przeszła operację usunięcia mięśniaków macicy. 45-latka zaczęła od wygranej 6:3, 6:4 nad Peyton Stearns, a potem odpadła z turnieju w Waszyngtonie po meczu z Magdaleną Fręch (2:6, 2:6). Williams szybko też odpadła w Cincinnati po porażce 4:6, 4:6 z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro. Na razie wygląda na to, że Williams nie zamierza kończyć kariery i jeszcze trochę pogra w tourze. A z tego na pewno najbardziej cieszą się jej fani.

Jelena Rybakina
Burza po decyzji US Open ws. Venus Williams. "To staje się śmieszne"

Ostatnio organizatorzy wielkoszlemowego US Open ogłosili, że Williams otrzymała dzikie karty do turnieju singlowego, a także do miksta, w którym wystąpi wraz z Reillym Opelką. Venus będzie najstarszą zawodniczką w drabince US Open od 1981 r., kiedy to Renee Richards startowała w tym turnieju jako 47-latka. Jak się okazuje, takie podejście do legendy, jaką niewątpliwie jest Venus Williams, nie podoba się wszystkim.

W tym gronie był francuski dziennikarz Benoit Maylin, który opublikował mocny wpis na portalu X. "A kto został zaproszony do udziału w singlu i mikście podczas US Open? Venus Williams. 45 lat. 577. miejsce w rankingu. Dwa mecze w 2025 roku. Dwa w 2024 roku. 0 zwycięstw w Nowym Jorku od 2019 roku. Wiem, że to legenda, ale trzeba umieć powiedzieć: stop. To staje się śmieszne" - czytamy we wpisie Maylina.

Magda Linette
"Całkowicie się zgadzam", "to niedorzeczne", "jeśli odpadnie w pierwszej rundzie, to musi wyciągnąć wnioski", "ważny jest biznes, a Williams dobrze to sprzedaje", "zajmuje miejsce dla prawdziwych graczy", "powinna dostać zaproszenie do turnieju legend" - piszą internauci pod wpisem dziennikarza.

Ostatni występ Venus Williams na US Open to 2023 rok. Wtedy odpadła w pierwszej rundzie, przegrywając 1:6, 1:6 z Belgijką Greet Minnen. Venus wygrywała wielkoszlemowy US Open w 2000 i 2001 roku.

W trakcie swojej kariery Venus Williams wygrała ponad 70 turniejów w singlu i deblu. Siedem razy Williams wygrała turniej wielkoszlemowy w singlu (5x Wimbledon, 2x US Open), a czternaście razy - w deblu (4x Australian Open, 2x Roland Garros, 6x Wimbledon, 2x US Open).

