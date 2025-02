Szybko poszło. 81 minut i koniec meczu Linette w Abu Zabi

Po nieudanym Australian Open, podczas którego Magda Linette (38. WTA) odpadła już w pierwszej rundzie, nasza tenisistka wróciła do gry na początku lutego. Rozpoczęła rywalizację w Abu Zabi, gdzie na start zagrała z Renatą Zarazuą (66. WTA). Meksykanka sprawiła jej ogromne problemy, jednak 32-latce udało się wygrać w dwóch setach 6:4, 7:6(6). Na etapie 1/8 finału na Polkę czekała już Anastazja Pawluczenkowa (26. WTA).

Magda Linette odpada z turnieju w Abu Zabi. Pokaz siły Noskovej

Ćwierćfinalistka pierwszego Wielkiego Szlema w tym sezonie zwyciężyła pierwszego seta. W drugim to Linette prowadziła już 4:1. Nagle pojedynek musiał zostać zakończony. Powodem był stan zdrowia Rosjanki, która w drugiej partii z grymasem na twarzy chodziła po korcie. Ostatecznie po interwencji służb medycznych Pawluczenkowa skreczowała. W takiej sytuacji Magda Linette awansowała do ćwierćfinału!

W czwartkowe popołudnie polskiego czasu jej rywalką w boju o półfinał była Linda Noskova (39. WTA). Już w pierwszym gemie Czeszka udowodniła, że jest niezwykle groźną przeciwniczką. Przełamała Linette, po czym zgarnęła gema przy własnym podaniu. Na szczęście polska zawodniczka szybko się ocknęła i doprowadziła do remisu. Mimo to na przestrzeni całej pierwszej odsłony to 12 lat młodsza Noskova prezentowała się znacznie lepiej.

Przy stanie 5:3 pozwoliła 32-latce nawiązać walkę, jednak w kolejnym gemie przypieczętowała zwycięstwo pierwszego seta (6:4). Polka robiła, co mogła. Szczególnie zadowolona mogła być ze swojego podania. Tylko w pierwszej partii zanotowała aż cztery asy serwisowe. Często ryzykowała silnymi uderzeniami, którym niekiedy brakowało precyzji. Mimo to Linette nie miała innego wyjścia. Każda słabsza lub wolniejsza piłka była natychmiastowo wykorzystywana przez Czeszkę.

- Jak trafia Noskova, to tej gry za bardzo nie ma [...] Magda wygląda, jakby była pogodzona z porażką - mówił komentator Canal+Sport. I trudno nie zgodzić się jego słowami. Nasza tenisistka często była dominowana przez silniejszą, potężniej zbudowaną i szybciej grającą rywalkę. W drugiej partii gra 20-latki była jeszcze bardziej efektywna. Oprócz pojedynczych zrywów Polki, jakimi były, chociażby skuteczne woleje czy sprytne zagrania przy siatce, Noskova cały czas kontrolowała mecz. W drugim secie Linette ani razu nie zdołała wygrać gema przy podaniu Czeszki. Przeciwniczka dokonała tego dwa razy. Po godzinie i 21 minutach mecz w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakończył się wygraną 20-latki 6:4, 6:3.

Wcześniej Linda Noskova bez większych problemów rozprawiła się z Magdaleną Fręch (28. WTA) 6:0, 6:3 i Paulą Badosą (10. WTA) 6:4, 6:1. W półfinale WTA 500 Abu Zabi zagra przeciwko Amerykance Ashlyn Krueger (51. WTA).

Magda Linette - Linda Noskova 4:6, 3:6