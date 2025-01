Sceny na Australian Open. Podeszły do siatki i się zaczęło

Starcie między parą ukraińsko-tajwańską a francusko-chińską zapowiadało się jako potencjalnie jedno z najbardziej emocjonujących w III rundzie deblowej rywalizacji kobiet. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem para rozstawiona z numerem 9 (Mladenović-Zhang) oraz duet z numerem 5 (Chan-Kiczenok). Ci, którzy liczyli na twardą, wyrównaną walkę, nie rozczarowali się.

Twarda walka z dominującym finiszem

Emocjonujący był zwłaszcza pierwszy set. Francuzka i Chinka przegrywały w nim już 0:4, ale gdy wydawało się, że szybko będzie po sprawie, zaliczyły wielki powrót. Odrobiły wszelkie straty, a potem doprowadziły do tie-breaka, w którym były wyraźnie lepsze (7:3). Wypuszczona wielka okazja musiała deprymująco podziałać na Kiczenok i Chan, bo w drugiej partii to one wpadły w tarapaty, tym razem to one przegrywały 0:4. Tyle że w przeciwieństwie do rywalek nie potrafiły odwrócić sytuacji. Poległy 2:6 w drugim secie, a co za tym idzie w całym meczu.

Spięcie po meczu. Francuzka oskarża rywalki

Po zakończeniu rywalizacji wszystkie zawodniczki podeszły do siatki, jednak zamiast okazania wzajemnego szacunku każdej z nich, mieliśmy do czynienia z małym spięciem. O ile bowiem obie Azjatki podały z uśmiechem dłonie obu przeciwniczkom, tak Francuzka i Ukrainka nie zrobiły tego względem siebie. Na nagraniu zamieszczonym w sieci wyraźnie widać, jak obie najpierw zwlekają, a potem umyślnie unikają swoich dłoni. Dlaczego tak się stało?

Wyjaśniła to w pomeczowym wywiadzie Mladenović. Francuzka oskarżyła przeciwniczki, zapewne przede wszystkim chodziło o Kiczenok, o niesportowe zachowanie. - Jeśli mam być w pełni szczera, to uważam, że one próbowały niesportowych zachowań, zwłaszcza gdy ja serwowałam na początku meczu. Wywołało to u mnie sporą wściekłość. Pomyślałam wtedy "okej, skoro tak chcecie". Na szczęście potem razem z moją partnerką opanowałam się, a wręcz użyłam tego, by jeszcze się pobudzić - powiedziała Mladenović.

Francuzka będzie potrzebować teraz sporo opanowania oraz energii, bo w ćwierćfinale ją oraz Zhang czeka duże wyzwanie. Właściwie to nawet na papierze największe, gdyż zmierzą się z rozstawioną z nr 1 parą Katerina Siniakova - Taylor Townsend.