Szczęsny i Lewandowski mieli problemy na lotnisku przed meczem Ligi Mistrzów

Piłkarze FC Barcelony w nie najlepszych nastrojach wracają do Ligi Mistrzów. To efekt tego, że w sobotni wieczór tylko zremisowali 1:1 (1:1) na wyjeździe z Getafe i ich strata do prowadzącego Realu Madryt wzrosła aż do siedmiu punktów.

Problemy FC Barcelony na lotnisku

FC Barcelona we wtorek w Champions League zmierzy się na wyjeździe z Benficą. 38-krotni mistrzowie Portugalii z pewnością mogą sprawić kłopot hiszpańskiej drużynie. Na razie FC Barcelona miała problem, ale na... lotnisku. Według informacji "Mundo Deportivo" drużyna miała lecieć do Lizbony o godz. 11. Nie pozwoliła jednak na to zła pogoda na lotnisku w Lizbonie i odlot samolotu został opóźniony o ponad godzinę.

- Intensywne opady deszczu i mgła panujące na lotnisku w Lizbonie spowodowały znaczne zakłócenia w regularnych lotach, w tym na linii: Lizbona - Barcelona - czytamy w "Mundo Deportivo".

Dziennikarze dodali, że kadra FC Barcelony m.in. z dwójką Polaków: Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym musiała czekać w samolocie ponad godzinę, aż załoga dostanie pozwolenie na rozpoczęcie lotu do Lizbony. Ostatecznie po godz. 12 samolot wystartował, a do Lizbony dotarł ok. godz. 14. Oprócz drużyny problem z lotem mieli też kibice FC Barcelony. Do Lizbony miało ich lecieć ponad dwa tysiące.

Pojedynek Benfica - FC Barcelona ma ważne znaczenie dla układu tabeli. Jeśli bowiem drużyna Hansiego Flicka go wygra, to praktycznie zapewni sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Początek starcia Benfica - FC Barcelona we wtorek o godz. 21. Zapraszamy na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.