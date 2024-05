Iga Świątek ma urodziny, a tu taki prezent! Ale wymyślili!

Iga Świątek znajduje się w znakomitej formie. W tym sezonie wygrała już cztery turnieje rangi WTA. Triumfowała w Dosze, Indian Wells, Madrycie i Rzymie. Teraz celuje w kolejny tytuł - na Roland Garros. I niewątpliwie jest jedną z faworytek do wygranej. W piątek rozegra mecz III rundy, w którym zmierzy się z Marie Bouzkovą. Ewentualne zwycięstwo będzie miało dla niej szczególne znaczenie - nie tylko przedłuży passę na francuskich kortach, ale i sprawi sobie prezent. Właśnie dziś, 31 maja, Polka obchodzi 23. urodziny. W mediach społecznościowych już pojawiło się mnóstwo życzeń pod adresem naszej tenisistki. Nie zapomniał o niej też jeden ze sponsorów.

Lego przygotowało dla Świątek specjalny prezent. Makieta i filmik robią furorę

Mowa o firmie Lego. Świątek nawiązała współpracę z tym partnerem na początku 2024 roku. Nie od dziś wiadomo, że jest wielką fanką układania klocków. Teraz sponsor przygotował dla niej coś specjalnego, a konkretnie... personalizowaną makietę kortu tenisowego, na której główną bohaterką jest Polka. Zbudowano ją z ponad 11 tysięcy klocków. "Z okazji 23. urodzin naszej Ambasadorki, przygotowaliśmy dla niej coś naprawdę unikalnego. Radość i kreatywność, które łączą nas i najlepszą rakietę świata" - czytamy na Instagramie przedsiębiorstwa.

Lego przygotowało nawet specjalny filmik, na którym możemy zobaczyć, jak dokładnie wygląda makieta. Oprócz figurki Świątek możemy na niej znaleźć też inne osobistości ze świata sportu jak Mikaela Shiffrin, a więc przyjaciółka Polki, czy rodak, Robert Lewandowski. O tych postaciach w dość humorystyczny sposób Lego wspomina też przy okazji życzeń.

"Życzymy Ci wielu bajgli i bagietek. I żebyś dużo miaua tytułów w kolekcji [słowo 'miaua' nie jest tutaj przypadkowe. Ma za zadanie odwzorować dźwięk wydawany przez kota. Świątek posiada bowiem takie zwierzę, przyp. red.]. Słodkich wygranych i pucharów... pełnych tiramisu. Chwil radości i samych asów w zestawie. Koncertowych treningów. Najlepszych spotkań. I żebyś wszędzie czuła się, jak u siebie. Masz tylu przyjaciół, którzy wierzą w Ciebie. Wspaniały team, co za Tobą stoi od pierwszego gema na tablicy wyników i nadal po wygranej. Od prawego do "Lewego" i Mikaelę, co na nartach lata. Kochamy Cię pierwsza rakieto świata" - takie życzenia pojawiły się w opublikowanym nagraniu.

Świątek nie ma czasu na celebrację. W piątek rozegra kolejny mecz na Roland Garros

Jak się okazuje, duńska firma stworzyła tylko jeden egzemplarz makiety i trafi on właśnie w ręce Świątek. Niewykluczone, że Polka będzie mogła liczyć na kolejne prezenty także na korcie. Często zawodnicy świętujący urodziny w dniu, w którym rozgrywają mecz, otrzymują specjalny tort od organizatorów turnieju. Wydaje się, że w przypadku liderki ta tradycja może zostać podtrzymana.

Spotkanie Świątek z Bouzkovą będzie trzecim starciem tego dnia na korcie centralnym. Tym samym powinno rozpocząć się koło godziny 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.