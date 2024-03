Forma mutant Igi Świątek! Ewenement. To trwa już pół roku

Z Danielle Collins 6:3, 6:0, z Lindą Noskovą 6:4, 6:0, z Julią Putincewą 6:1, 6:2 - oto bilans Igi Świątek w drodze do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

W kalifornijskim tenisowym raju Świątek kontynuuje swoją grę i swoją wynikową serię jak z pozaziemskiej rzeczywistości. Właśnie wygrała 17. mecz w tym roku z 19 rozegranych. I 18. na 20 rozegranych w tym sezonie, bo przecież spotkanie z Brazylijką Haddad Maią na początek United Cup 2024 rozegrała formalnie w ubiegłym roku, 30 grudnia, ale trudno nie zaliczać go do bieżącego sezonu, skoro ten sezon dla Igi de facto rozpoczynało.

Po 20 meczach Świątek już sporo widać

A zatem tak naprawdę za Świątek jest 20 pierwszych meczów tym sezonie. To może jeszcze za mała próbka, żeby wyciągać wielkie wnioski, ale z drugiej strony to już jest mniej więcej jedna czwarta wszystkich meczów, jakie Iga w tym sezonie najpewniej rozegra. I już na tej próbce sporo widać.

Bilans 18 wygranych i tylko dwóch przegranych meczów jest lepszym od wszystkich dotychczasowych, jakie Świątek miała w pierwszych miesiącach poszczególnych sezonów swojej kariery. Ona w cyklu WTA gra od 2019 roku i z każdym kolejnym się poprawia. Robi to i teraz, choć naprawdę trudno przebić to, co osiągnęła w 2022 i 2023 roku.

Spójrzmy na pierwszych 20 meczów poprzedniego sezonu Igi. Zaczęła go w Sylwestra w United Cup, wygrywając z Putincewą. Dwudziestym meczem Świątek był przegrany półfinał w Indian Wells z Jeleną Rybakiną. W tamtym momencie Polka miała bilans 16:4.

W 2022 roku Iga zaczęła sezon nie w ostatnich dniach grudnia, tylko w pierwszych dniach stycznia, więc tu liczenie jest prostsze. Dwudziesty mecz zagrała w Indian Wells z Angelique Kerber w czwartej rundzie i go wygrała, poprawiając wtedy swój bilans na 17:3. Dziś to jest 18:2, a więc jest jeszcze lepiej. Lepiej niż kiedykolwiek!

Świątek może już nigdy nie pobić swojej pamiętnej serii. Ale co z tego?

Świątek w 2024 roku była już najlepszą zawodniczką United Cup (komplet pięciu zwycięstw), wygrała turniej WTA 1000 w Dausze, była w półfinale tysięcznika w Dubaju i teraz jest już w ćwierćfinale kolejnego tysięcznika, w Indian Wells. Iga sprawdza się w dużych turniejach i choć boli, że w największym - wielkoszlemowym Australian Open - jej nie poszło, bo odpadła w trzeciej rundzie, to naprawdę wielkie wrażenie robi jej forma.

Jasne, trudno spodziewać się, że Świątek z obecnego bilansu 18:2 zrobi coś na miarę bilansu 46:3, jakim mogła się pochwalić kilka tygodni po tym, jak jej bilans po 20 meczach 2022 roku to było "tylko" 17:3. Ona w trakcie tamtego Indian Wells pozostała niepokonana do końca, dzięki czemu zdobyła swój drugi z rzędu tytuł po Dausze w tamtym sezonie. A po Indian Wells wygrała jeszcze wtedy kolejno: Miami, Stuttgart, Rzym i Roland Garros. Seria 37 zwycięskich meczów Igi trwała aż do lipcowego przegranego spotkania z Alize Cornet w trzeciej rundzie Wimbledonu.

Tamta seria 37 zwycięstw jest najdłuższą, jaką światowy tenis widział w XXI wieku i - bądźmy szczerzy - Iga może jej nigdy nie pobić. Ale patrzmy szerzej niż tylko na serie i różne statystyczne ciekawostki.

Czy stabilizacja Igi na szczycie nie jest równie imponująca? Przegrane zdarzają się jej incydentalnie. Muszą, to taki sport, w nim nigdy nie było i nie będzie graczy absolutnie niepokonanych. Ale Świątek jest zasadniczo niezwyciężona. Gdy zabolało ją odpadnięcie z wielkiego Australian Open, to wróciła i błyskawicznie pokazała, że jest najlepsza. Gdy jesienią ubiegłego roku zabolało ją odpadnięcie z wielkiego US Open, to zrobiła to samo - wypracowała formę mutant i w tysięczniku w Pekinie oraz w WTA Finals na koniec sezonu nie miały do niej podejścia wielkie rywalki ze światowego rankingu. Rozbijała wszystkie, kończąc sezon serią 11 wygranych meczów i odzyskując numer jeden, którym tylko przez osiem tygodni cieszyła się Aryna Sabalenka.

Zła wiadomość dla reszty świata - Świątek ciągle się rozwija

Dziś Świątek zbliża się do już stu tygodni panowania w światowym rankingu. Dziś ma 18 wygranych meczów z ostatnich 20, a licząc z tą wspomnianą przed chwilą serią z października i listopada - wygrała 29 z 31 ostatnich spotkań.

Przytaczając takie liczby trzeba przypominać, że Świątek to nie maszyna. W Australian Open była w po prostu gorszej formie, co wykorzystała mająca świetny dzień Noskova. Półfinał w Dubaju przegrała z Anną Kalinską, bo znów rywalka była świetna, a Świątek czuła już zmęczenie skumulowane stamtąd i z wygranego chwilę wcześniej turnieju w Dausze. Igę można pokonać, ale widać, że potrzebne są szczególne okoliczności. Świątek jest dziś zasłużenie absolutną faworytką każdego meczu i każdego turnieju. Ona była świetna już w 2022 i 2023 roku, a wygląda na to, że teraz wcale nie jest tak, że trzyma poziom, tylko że jeszcze idzie w górę.