Znamy kolejną rywalkę Igi Świątek! Będzie wielki hit

Iga Świątek wyszła na kort, żeby rywalizować z Julią Putincewą o 4 nad ranem polskiego czasu. Natomiast dwie godziny wcześniej swój mecz zaczęły jej potencjalne rywalki - Angelique Kerber i Caroline Wozniacki - kiedyś czołowe tenisistki świata. Dzisiaj zajmują odpowiednio 607. i 204. miejsce w rankingu WTA.

Oto kolejna rywalka Igi Świątek w Indian Wells

Cały mecz trwał 84 minuty, a najwięcej emocji było już w pierwszym secie. Aczkolwiek wydawało się, że potrwa on krótko. Już w drugim gemie Kerber straciła podanie, a na domiar złego, to samo zdarzyło się jej w gemie szóstym i było już 5:1 dla Wozniacki. Wtedy nastąpił jednak nagły zwrot akcji, bo trzy kolejne gemy, z czego dwa serwisowe Dunki, padły łupem Kerber i zrobiło się 4:5. Niemka mogła tym samym doprowadzić do remisu, ale w decydującym momencie znowu przegrała przy własnym podaniu i pierwszy set zakończył się wygraną Wozniacki 6:4.

Druga partia była znacznie szybsza. Ponownie Wozniacki przełamała rywalkę w drugim gemie, ale tym razem nie dała sobie tego wydrzeć. Kerber przez całego seta miała tylko jedną szansę na przełamanie. Było to w piątym gemie, ale nie wykorzystała tego. Ostatecznie dała się przełamać jeszcze jeden raz - na sam koniec rywalizacji. Wozniacki wygrała seta 6:2 i co za tym idzie cały mecz.

To będzie drugi mecz pomiędzy Igą Świątek a Caroline Wozniacki. Pierwszy raz obie zawodniczki spotkały się lata temu, bo w 2019 roku. Wozniacki była wówczas topową zawodniczką. Do starcia doszło na turnieju w Toronto, a Iga Świątek była kwalifikantką. Polka przegrała pierwszego seta aż 1:6, ale dwie kolejne odsłony wygrała 6:3 i 6:4.

Świątek w 1/8 finału pokonała Kazaszkę Julię Putincewą 6:1, 6:2. Mecz trwał zaledwie 70 minut.