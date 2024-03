Demolka w meczu Igi Świątek! Zagrała tak, że rywalka wpadła w furię

Po pewnych zwycięstwach nad Danielle Collins 6:3, 6:0 i nad Lindą Noskovą 6:4, 6:0 Iga Świątek jeszcze przyspieszyła. W czwartej rundzie "tysięcznika" w Indian Wells była tak wielką faworytką meczu z 79. w światowym rankingu Julią Putincewą, że sztuczna inteligencja dawała Polce aż 94 proc. szans na zwycięstwo. A przebieg meczu szybko pokazał, że się nie myliła.

W drugim gemie tego spotkania Putincewa popisała się takim skrótem, do którego Świątek zdążyła dobiec, ale nie była już w stanie dobrze odegrać. W tamtym gemie niska (163 cm wzrostu), mocno zbudowana Kazaszka mieszała slajsy z mocnymi zagraniami i właśnie z dropszotami. Jeszcze w następnym gemie przez chwilę potrafiła stosować swoją taktykę i nawet wyszła na prowadzenie 40:0 przy serwisie Polki. Ale od tego momentu nie mogła zrobić już nic, bo Iga włączyła wyższy bieg, samej sobie rzuciła hasło "Jazda" i odjechała naprawdę błyskawicznie.

Rzucanie rakietą, kopanie rakiety, serwis z dołu - rywalce Świątek nic nie pomogło

Pierwszy set trwał tylko 29 minut. Świątek wygrała w nim 28 punktów, a Putincewa tylko 11. Przy stanie 1:5 Putincewa pierwszy raz rzuciła rakietą - wtedy jeszcze delikatnie, bardziej z rezygnacją niż z frustracją. Ale od tego momentu do stanu 1:6, 0:1 (z utratą swojego podania już na początku drugiego seta) Kazaszka ciskała swoim sprzętem dużo częściej, niż notowała udanie zagrania. Piąty raz - na koniec pierwszego gema drugiej partii - był przez nią spuentowany kopnięciem rakiety, która po bliskim kontakcie z kortem śmiała się nie złamać.

Putincewa była łamana przez Świątek, ale bardzo chciała ugrać w tym meczu jeszcze cokolwiek. Gdy zdołała wygrać gema przy prowadzeniu Igi 6:1, 3:0 (i to przełamując podanie Polki), to fetowała, jakby osiągnęła życiowy sukces. A przecież dla od lat czołowej tenisistki świata, dla zawodniczki, która była w trzech wielkoszlemowych ćwierćfinałach, urwanie gema numerowi jeden to tak naprawdę nie jest osiągnięcie.

Putincewej chodziło raczej o próbę przeciągnięcia publiczności na swoją stronę i o próbę zdenerwowania Świątek. W tym celu zagrała m.in. serwis z dołu, który jest w tenisie uważany za nieelegancki.

Iga szarpaną grę i brudne gierki rywalki wytrzymała bardzo dobrze. Chyba na chwilę straciła koncentrację przy wysokim prowadzeniu w drugim secie, ale naprawdę tylko na chwilę. Putincewą pokonała pewnie (wygrała 67 ze 100 rozegranych punktów) po raz trzeci w ich trzecim spotkaniu.

I wygląda na to, że zachowała sporo sił na kolejne wyzwanie. A ono będzie bardzo ciekawe - w ćwierćfinale Polka zmierzy się z inną Polką, tylko reprezentującą Danię, czyli z Caroline Wozniacki. Obecna numer jeden i była numer jeden dobrze się znają. Nawet w kalifornijskim raju trenowały razem przed rozpoczęciem turnieju.