Saudyjczycy chcą "kupić" tenis. Stawiają warunki. ATP i WTA pod ścianą

Arabia Saudyjska nie ustaje w przejmowaniu kolejnych sportowych imprez. Kraj, który powszechnie oskarżany jest o łamanie praw człowieka, dyskryminację kobiet i społeczności LGBT, od jakiegoś czasu stara się ocieplić swój wizerunek i wyraźnie stawia na sport. Po piłce nożnej przyszedł czas tenis. Saudyjczycy wkrótce mogą stać się gospodarzami niezwykle prestiżowych zawodów.

Saudyjczycy chcą wielkiego turnieju. Proponują dwa miliardy dla ATP i WTA

Jak poinformował "The Telegraph", arabski Fundusz Inwestycji Publicznych złożył zaskakującą propozycję federacjom ATP i WTA. Obie miałyby dostać po miliardzie dolarów w zamian za przyznanie Saudyjczykom prawa do organizacji turnieju rangi Masters 1000 zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Impreza miałaby się odbywać w ramach fuzji obu organizacji w tzw. Premium Tour, co przełożyłby się na większy sukces komercyjny i pozwoliłoby połączyć sprzedaż praw telewizyjnych. Sam turniej byłby rozgrywany na początku stycznia i otwierałaby cały tenisowy sezon.

Ofertę Saudyjczyków na specjalnym spotkaniu z władzami innych tenisowych federacji miał przedstawić przewodniczący ATP Andrea Gaudenzi. Podkreślił, że propozycja ma charakter czasowy i na podjęcie decyzji jest zaledwie 90 dni. W przeciwnym razie automatycznie wygaśnie.

Wyraźny sprzeciw wobec planów Arabii. Ważny głos z Australii

Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się jednak szef Tennis Australia, Craig Tiley. Turniej w Arabii Saudyjskiej byłby sporym zagrożeniem dla zawodów, jakie w tej części sezonu rozgrywane są w jego kraju. Chodzi o zawody poprzedzające wielkoszlemowy Australian Open m.in. o United Cup, w którym rywalizują reprezentacje narodowe złożone z kobiet i mężczyzn, a także turnieje w Adelajdzie i Brisbane.

To nie pierwsza próba zaistnienia Arabii Saudyjskiej w świecie wielkiego tenisa. Coraz więcej wskazuje na to, że właśnie w stolicy tego kraju Rijadzie przez najbliższe lata odbywać się będzie kończący sezon kobiecy turniej WTA Finals. Poza tym Fundusz Inwestycji Publicznych stał się niedawno jednym z ważniejszych sponsorów federacji ATP.