Iga Świątek chce częściej grać w Polsce. Pod jednym warunkiem

Zeszyt z notatkami to stały atrybut Igi Świątek podczas meczów. Zerka do niego w przerwach i przypomina założenia taktyczne. Podczas meczu 2. rundy turnieju WTA w Warszawie uporała się z Amerykanką Claire Liu 6:2, 6:2 bez tego stałego atrybutu, ale znalazła alternatywne rozwiązanie. A z trybun ponownie wspierała ją słynna ostatnio fanka, która na specjalnie przygotowanej fladze Tajwanu daje znać, że pokonała 10 tys. km, by dopingować w Polsce liderkę światowego rankingu. 22-letnia tenisistka też byłaby gotowa na takie poświęcenie. Ale nie dla sportowca.

32-letniej Jasper po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę w trakcie meczu otwarcia z udziałem Świątek. I stała się jedną z twarzy turnieju w Warszawie. Niektórzy dziennikarze zrobili z nią już krótkie wywiady. Dostrzegła ją również liderka rankingu WTA, która zrobiła sobie z nią pamiątkowe zdjęcie. Fanka wróciła na korty Legii dwa dni później i obserwowała na żywo kolejne zwycięstwo ulubionej tenisistki. Zapytałam więc na konferencji prasowej zdobywczynię czterech tytułów wielkoszlemowych, czy spotkała już kiedyś podobnie zaangażowanych kibiców i czy sama dla jakiegoś sportowca byłaby gotowa na takie poświęcenie.

- Dobre pytanie. Na pewno dla muzyka pojechałabym na koncert tak daleko. Co do sportowca, to nie miałam takiego idola poza Nadalem, ale Rafę poznałam już jako juniorka na turniejach wielkoszlemowych. Bardzo to doceniam. Nawet po poprzednim meczu zrobiłyśmy sobie zdjęcie...Tak? - spojrzała pytająco Świątek, rozbawiając dziennikarzy.

Dopytana później, kogo z muzyków tak ceni, potwierdziła przypuszczenia. Chodziło o amerykańską wokalistkę Taylor Swift.

Z 78. w rankingu WTA Liu zmierzyła się po raz czwarty w karierze i trzeci w tym sezonie i przyznała, że - w przeciwieństwie do meczu otwarcia w stolicy - wiedziała, czego się spodziewać.

- Mecz był trudniejszy, niż sugeruje wynik. Jestem zadowolona z występu, zagrałam lepiej niż w pierwszym meczu. Na początku byłam jeszcze zestresowana. W drugim secie rywalka zaczęła popełniać więcej błędów i skorzystałam z tego - przyznała.

W piątkowym ćwierćfinale zmierzy się dla odmiany z Lindą Noskovą, z którą nie rozegrała dotychczas oficjalnego meczu. Z 19-letnią Czeszką miała już jednak styczność na korcie.

- Nie powiedziałabym, że ją znam. To młoda zawodniczka, która dopiero wchodzi do touru. Trenowałyśmy raz, ale na trawie. Na pewno jest bardzo utalentowana, solidna, więc nie będzie to łatwy mecz. Wiem, jak to jest być underdogiem. Nie grałyśmy przeciwko sobie, więc będę rozmawiać o taktyce z trenerem Wiktorowskim - zaznaczyła.

Zwykle w przerwach w meczu o założeniach taktycznych pomaga jej pamiętać zeszyt z notatkami. Często w trakcie transmisji kibice mieli okazję go zobaczyć. W czwartek jednak musiała sobie radzić bez niego.

- Dziś miałam karteczkę, zapomniałam zeszyt zabrać z hotelu. Niedawno go zmieniłam, więc nie będzie już taki stary i podrapany, Teraz mam taki z Roland Garros, więc pełen profesjonalizm z mojej strony - zaznaczyła z uśmiechem Świątek. A po chwili znów rozbawiła dziennikarzy, dodając: - Mam nadzieję, że nikt mi go nie zabierze.

Po raz kolejny 22-latka została spytana o postrzeganie występów w ojczyźnie. Przyznała więc znów, że są one dla niej źródłem dodatkowego stresu, bo bardzo jej zależy na pokazaniu się z dobrej strony i tak było od czasów juniorskich. Miło wspomina jednak choćby występy w Pucharze Billie Jean King. A czy chciałaby występować w Polsce częściej? Tu przed udzieleniem odpowiedzi tenisistka zastanawia się przez sekundę.

- Gdybym czuła się bardziej wolna i mniej stresowała, to na pewno. Na razie dość dużo mnie to kosztuje - przyznaje.