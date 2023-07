Burza wokół 16-letniej Rosjanki. Poszło o Putina. Wstrząśnięta rywalka aż napisała do WTA

Mirra Andriejewa (64. WTA) jest jedną z największych nadziei rosyjskiego tenisa. 16-latka w tym roku ma już za sobą grę w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie, trzeciej rundzie Rolanda Garrosa oraz czwartej rundzie Wimbledonu. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że mogłaby zmienić obywatelstwo na francuskie z racji mieszkania w tym kraju. Te plotki zdementowała jej agentka, a dziennik "Daily Mail" przeanalizował, że Andriejewa polubiła wpis z życzeniami dla Władimira Putina.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Dajana Jastremska jest rozczarowana postępowaniem WTA w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Teraz nowe światło na poparcie Rosjanki dla Putina rzuciła Ukrainka Dajana Jastremska (145. WTA), która w relacji na Instagramie poinformowała, że zapytała WTA o możliwość ukarania Andriejewej za jej poparcie dla prezydenta Rosji.

"Chciałam napisać o niedawnej sytuacji w Szwajcarii, którą trudno jest mi zaakceptować. Organizacje tenisowe pozostaję niestety obojętne wobec okrucieństw, które dzieją się w Ukrainie" - napisała na wstępie Jastremska.

To nie jest sport dla zwykłych ludzi. Świątek rozstawia po kątach rywalki w Warszawie

"Ostatnio poprosiłam o nałożenie kary na Mirrę Andriejewę za polubienie wpisów w mediach społecznościowych, które wyraźnie dotyczyły okrucieństw popełnionych na Ukraińcach. WTA w odpowiedzi zaznaczyła, że nie będzie interweniować" - poinformowała Ukrainka. "Jestem zdenerwowana, ale nadal będę zaangażowana we wspieranie mojego kraju, rodziny i przyjaciół w Ukrainie".

Na profilu Ukrainian Tennis pojawiło się nagranie, na którym widać polubienie przez Andriejewą nagrania z udziałem Wołodymyra Zełeńskiego i Władimira Putina. "Rosja przegra. Przegra nie tylko tę wojnę, ale i samą historię" - mówi w nim prezydent Ukrainy. "Jedyne, co nas niepokoi w tym przypadku, to jak nie przeziębić się na twoim pogrzebie" - to z kolei odpowiedź prezydenta Rosji.

Warto przypomnieć, że zarówno WTA, jak i ATP dopuszczają udział Rosjan i Białorusinów pod warunkiem ich neutralności oraz niepopierania działań wojsk rosyjskich w Ukrainie.

"Ukraińscy zawodnicy nie mogą spać podczas turniejów, ponieważ śledzą informacje z frontu. Czy to jest sprawiedliwe?" - napisała Dajana Jastremska przed kilkoma dniami w relacji na Instagramie. Opublikowała wtedy fragment rozmowy z siostrą, która musiała spać w łazience w trakcie bombardowania Odessy przez Rosjan.

Obie tenisistki w miniony poniedziałek spotkały się w pierwszej rundzie turnieju WTA w Lozannie. Andriejewa wygrała 6:0, 6:2. W ostatnim zdaniu Jastremska podziękowała Szwajcarom i organizatorom turnieju za ciepłe przyjęcie.