To nie jest sport dla zwykłych ludzi. Świątek rozstawia po kątach rywalki w Warszawie

"Dzień Świstaka" - niedawno Magda Linette podała w mediach społecznościowych taki tytuł znanego dzieła, które według niej świetnie opisuje jej życie. W rozmowie ze Sport.pl tłumaczyła, że choć docenia to, że tenis daje jej możliwość budzenia się w pięknych miejscach i robienia w ramach pracy tego, co wciąż kocha, to jednocześnie jest coraz bardziej zmęczona powtarzaniem tych samych czynności, że męczą ją rutyny, cała ta monotonia, życie wyjazdami już od aż 16-17 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Taki jest wyczynowy sport, a tenis jest tym trudniejszy, że mało jest w nim wygranych. Tak naprawdę w każdym turnieju zwycięzcą zostaje tylko jedna osoba z kilkudziesięciu czy nawet kilkuset osób na starcie. A zatem tu szczególnie łatwo wpaść w marazm.

Claire Liu jest jeszcze młodą tenisistką - w maju skończyła 23 lata. Ona pewnie jeszcze nie ma takich doświadczeń jak 31-letnia Linette. Ale jeszcze młodsza Iga Świątek może powodować u Amerykanki co najmniej dyskomfort.

Świątek z górki, Liu pod górkę

W marcu w Indian Wells Świątek wygrała z Liu 6:0, 6:1. W czerwcu na Roland Garros Iga pokonała Claire 6:4, 6:0. Teraz mamy lipiec i Amerykanka znów była bezradna w meczu z Polką. W Warszawie Liu tylko przez moment potrafiła razem ze Świątek dawać kompletowi widzów widowisko. Już przy stanie 1:1 w pierwszym secie została przełamana i absolutnie wszystko potoczyło się według przewidywanego i znanego już scenariusza. 6:2, 6:2 to kolejny mecz bez historii tych rywalek.

Tak, rywalek. Całkiem niedawno równych sobie. W 2017 roku Liu wygrała Wimbledon juniorek, a Świątek była w nim najlepsza rok później. Za kolejne pół roku - 30 grudnia 2018 roku - Iga i Claire zagrały zacięty mecz w kwalifikacjach seniorskiego turnieju w Auckland.

Wtedy Świątek była 186. w rankingu WTA, a Liu - 141. Polka wygrała, z trudem - 3:6, 7:5, 6:2. Dziś Iga to numer jeden, która nie oddaje tej pozycji od 70 tygodni, a Liu to numer 78. Dziś turniej rangi WTA 250, jaki trwa w Warszawie, jest dla Igi za mały, ona zeszła na ten poziom na chwilę, specjalnie dla polskich kibiców, a dla Liu to impreza takiej rangi, jakiej jeszcze nigdy nie wygrała. Świątek spędziła tu na korcie 97 minut w pierwszej rundzie (6:4, 6:3 z Niginą Abduraimową) i wszyscy się zgadzali, że to zaskakująco długo, a Liu przed meczem z Igą przez trzy godziny rozciągnięte na aż trzy dni musiała grać z Chinką Yue Yuan (116 WTA) - zaczęła we wtorek, a przez zapadające wtedy ciemności i przez deszcz padający we środę skończyła dopiero w czwartek koło południa. Krótko mówiąc: Świątek miała z górki, a Liu - zdecydowanie pod górkę.

Iga Świątek jedzie na trójce. Czy czeski talent wymusi przyspieszenie?

Świątek chwilami i w meczach z Abduraimową, i Liu, miała pod górkę (dziś popełniła 24 niewymuszone błędy - trochę za dużo jak na 20 wygrywających uderzeń, czyli tzw. winnerów. Dla porównania bilans Amerykanki to 11:31), ale to nie była żadna ciężka wspinaczka. Iga jest już w ćwierćfinale warszawskiej imprezy. Weszła do tego ćwierćfinału pewnym krokiem, zgodnie z oczekiwaniami wszystkich, choć porywającej gry nie pokazała. Iga rozpędza się powoli. Może w piątek w ćwierćfinale z niespełna 19-letnią Czeszką Lindą Noskovą (59 WTA) będzie musiała przyspieszyć bardziej, może będzie jej odrobinę trudniej. A może wcale nie, może ona wygra cały ten turniej, przejeżdżając go na trzecim biegu? Potencjał tej dziewczyny jest wielki, ona chyba rośnie na jedną z tych największych. Tych, którym tenis wcale nie kojarzy się z dniem świstaka, tylko z rakietą, którą poleciało się na szczyt świata.

I to jest piękne. Pięknie jest obserwować taką postać z bliska, u siebie, w kraju wciąż tak głodnym sportowych sukcesów. Świetnie jest obserwować blask naszej gwiazdy, nawet jeśli świecąc ona cały czas spycha w cień inne - też przecież ciężko pracujące - sportsmenki.