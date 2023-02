Absolutny szok. Poddał mecz przy piłce meczowej. "To jest szalone" [WIDEO]

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

To był pojedynek kwalifikacyjny do Challengera w Waco. 22-letni Niemiec Henri Squire (327. ATP) zmierzył się z cztery lata od siebie młodszym zawodnikiem z Hong Kongu - Chak Lam Coleman Wong, który w rankingu ATP zajmuje dopiero 717. miejsce. Pierwszy set przebiegał zgodnie z planem, bo faworyzowany Niemiec wygrał go 6:1, a w aż trzech swoich gemach serwisowych zwyciężył do zera. Drugą partię wygrał Wong w tie-breaku 7:5. O losach meczu decydował trzeci set.

Kuriozalna scena na korcie

Był on wyrównany do stanu 3:3. Wtedy Wong wygrał dwa gemy z rzędu do 15 i prowadził 5:3. Chwilę później rywal zwyciężył w swoim gemie serwisowym i zmniejszył straty. W dziesiątym gemie doszło do kuriozalnej sytuacji na korcie. Wong serwował i prowadził 30:0. Doszło do wymiany, w której Wong pewnie minął zawodnika z Niemiec, który pobiegł do siatki, ale nie próbował już odbić piłki po zbyt krótko odegranym woleju. Squire tylko patrzył się, co zrobi jego rywal. Wong miał zatem aż trzy piłki meczowe, ale po chwili Squire zszedł z kortu. Nie pozwolił rywalowi zagrać tej ostatniej akcji, tylko poddał pojedynek. Zachował się bardzo niesportowo i nie fair. Nie widać było po nim, by miał ciężką kontuzję, która utrudniłaby mu rozegranie tej ostatniej akcji meczu, który trwał prawie dwie godziny (bez trzech minut).

Takie zachowanie tenisisty spotkało się ze sporą krytyką na Twitterze. Internauci zarzucają, że mecz mógł być ustawiony w zakładach bukmacherskich. Niektórzy bukmacherzy krecz zawodnika rozliczają bowiem jako zwrot postawionej stawki na dane spotkanie.

- To jest szalone i absolutnie musi zostać zbadane - napisał użytkownik Andy R.

To nie pierwszy raz w tym roku, kiedy Squire skreczował w trakcie meczu. To samo zrobił w połowie stycznia w Challengeru w Tajlandii. Wtedy zszedł z kortu, gdy przegrywał z Rosjaninem Jewgienijem Donskojem (308. ATP) 3:6, 0:2.

Ósmy krecz niemieckiego tenisisty w karierze!

W sumie Squire od października 2018 roku skreczował w ośmiu meczach! A przecież ma dopiero 22 lata! Raz zrobił to w 2018 roku (gdy przegrywał z Niemcem Dominikiem Boehlerem 3:6, 1:4), dwa razy w 2019 (z Holendrem Colinem Van Beemem przy stanie 6:1, 3:6, 2:4 i Rumunem Teodorem Craciunu przy 2:3), raz w 2021 (przegrywając z Włochem Matteo Arnaldim 2:6, 2:4) i dwukrotnie w ubiegłym roku (przy stanie 6:7, 0:3 z Maksem Kwasnikowskim w Challengerze w Poznaniu i przy 3:4 z Francuzem Laslo Djerrem w turnieju w Halle).

Squire w swojej karierze zagrał dotychczas w 177 meczach. Jego bilans to 101 zwycięstw i 76 porażek. W rankingu ATP najwyżej w historii był na 287. miejscu w sierpniu ubiegłego roku.

Henri Squire - Chak Lam Coleman Wong 6:1; 6:7 (5:7); 4:5, 0:40 i krecz Squire