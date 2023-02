Świątek wielka jak Burdż Chalifa. Rywalka momentami tylko stała i podziwiała Polkę

6:1, 6:1 - co to? Zagadka nie jest trudna, to wynik, jakim kolejną rywalkę odprawiła Iga Świątek. Najlepsza tenisistka świata dopiero co wygrała turniej w Dosze, a teraz w imponującym stylu przywitała się z Dubajem. Tym razem Igę momentami tylko stała i podziwiała Leylah Fernandez.

