Iga Świątek zaskoczyła po spektakularnym wyczynie. Postanowiła przeprosić legendę

Iga Świątek obroniła w sobotę tytuł w turnieju WTA w Dosze. Polka bez żadnych problemów pokonywała kolejne rywalki i sięgnęła po 12. trofeum w karierze. W drodze po pierwsze turniejowe zwycięstwo w sezonie straciła jedynie pięć gemów, bijąc historyczne osiągnięcie Chris Evert z 1981 roku.

Świątek pobiła historyczny rekord Evert, skierowała kilka słów do legendy

Legendarna Amerykanka straciła jedynie siedem gemów w drodze po tytuł w turnieju w Lugano w 1981 roku. Świątek tym samym pobiła jej osiągnięcie i zapisała się na kartach tenisowej historii. W I rundzie w Dosze miała wolny los, a w II odprawiła Danielle Collins (40. WTA) 6:0, 6:1. Do półfinału Polka awansowała bez wychodzenia na kort, a wszystko za sprawą zwycięstwa walkowerem z Belindą Bencić (9. WTA) w ćwierćfinale. Półfinał był kolejnym popisem liderki światowego rankingu, która pokonała 6:0, 6:1 Weronikę Kudermietową (11. WTA). W finale na drodze do tytułu stanęła jedna z najgroźniejszych rywalek, Jessica Pegula (3. WTA). Również Amerykanka nie potrafiła znaleźć sposobu na Świątek, która wygrała 6:3, 6:0.

Świątek po sobotnim finale odniosła się do historycznego wyniku, który udało jej się poprawić. Skierowała kilka słów specjalnie do Chris Evert. - Cieszę się, że byłam tak skuteczna. I przepraszam, Chris. Miałam trochę łatwiejszą sytuację i zagrałam mniej meczów, ale nadal jestem dumna z tego, co osiągnęłam - stwierdziła Polka, cytowana przez portat tennisuptodate.com. - To nie jest tak, że chciałam to osiągnąć, ale na pewno pokazuje, że wykorzystałam swoje szanse. Wszystkie szanse, które miałam podczas tego turnieju, aby wywrzeć presję na moich przeciwniczkach i je złamać - dodała.

Liderka światowego rankingu nie miała dużo czasu na odpoczynek. We wtorek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA w Dubaju.