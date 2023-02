Obrzydliwa oferta WTA. Chcą "przekupić" Wimbledon, by dopuścić Rosjan i Białorusinów

WTA oferuje Brytyjczykom 500 tys. dolarów za dopuszczenie rosyjskich i białoruskich tenisistek do tegorocznego Wimbledonu i poprzedzających go turniejów na trawie - informuje "The Telegraph". W zeszłym roku Wyspiarze wykluczyli zawodników z tych krajów w reakcji na atak Rosji na Ukrainę.

3 Fot. Aaron Favila / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl