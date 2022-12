Iga Świątek została zapytana o wygranie Wimbledonu. Szczere wyznanie

W najbliższą sobotę (31 grudnia) Iga Świątek (1. WTA) rozpocznie rywalizację na kortach w Brisbane w turnieju United Cup. Tenisistka w pierwszym starciu zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą (51. WTA). Najbliższe mecze będą przygotowaniem Polki do rywalizacji w Australian Open, w którym będzie jedną z głównych faworytek. - Chcę wygranej. Od początku turnieju muszę być skoncentrowana na danym meczu i starać się nie wybiegać w przyszłość - powiedziała Iga Świątek o rywalizacji w AO, jednym z dwóch turniejów wielkoszlemowych, który jeszcze nie padł jej łupem.

Iga Świątek chce poprawić grę na trawie

Drugim jest Wimbledon, na którym dotychczas nie szło Świątek najlepiej. Co prawda w 2018 roku wygrała juniorską odsłonę tego turnieju, tak już w "dorosłej" karierze nie było tak dobrze. W swoim pierwszym starcie w 2019 roku zakończyła zmagania na pierwszej rundzie. W 2021 roku 21-latka odpadła w czwartej rundzie i to jest jej najlepszy wynik w karierze, ponieważ w bieżącym roku odpadła rundę wcześniej.

- Wimbledon to nie jest moja obsesja. Nigdy w mojej karierze nie było turnieju, do którego szykowałabym się dwa lata i tylko to by mnie napędzało. Takie podejście bywa destrukcyjne. Wtedy czuje się ciężar oczekiwań i przepracowanych lat. W tenisie mamy dużo szans. Wystarczy spojrzeć na Wielkie Szlemy: w jednym sezonie są przecież cztery - powiedziała Świątek w rozmowie z TVP Sport.

Świątek tryumfowała dwukrotnie na kortach ziemnych przy okazji turniejów Rolanda Garrosa oraz raz na twardych w przypadku US Open. Przyznawała, że chciałaby poprawić swoją grę na trawie, na której rozgrywany jest Wimbledon. - Chciałabym rywalizować z najlepszymi zawodniczkami na tej nawierzchni. Na razie czuję, że brakuje mi do tego narzędzi. Myślę, że to kwestia czasu i odpowiedniego przygotowania. Prawda jest taka, że im dłużej gram na Rolandzie Garrosie, tym mniej mam później czasu, by przestawić się na trawę. Mam nadzieję, że wygram Wimbledon w ciągu najbliższych lat, bo później moje szanse raczej już spadną (śmiech) - dodawała.

Do Wimbledonu jednak jeszcze dużo czasu, a przed nim czeka Igę Świątek rywalizacja w Australian Open. Wielkoszlemowa impreza w Melbourne odbędzie się w dniach 16-29 stycznia. Przed rokiem Iga Świątek dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Danielle Collins (14. WTA) - 4:6, 1:6.