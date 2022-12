Żyła powinien zostać zdyskwalifikowany?! "Miał szczęście. Musi się pilnować"

Po świetnych skokach na 132,5 i 137 metrów Piotr Żyła zajął drugie miejsce w czwartkowym konkursie w Oberstdorfie. W zawodach otwierających 71. Turniej Czterech Skoczni wyprzedził go tylko Halvor Egner Granerud.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener polskich skoczków wskazał kluczową zmianę po klęsce z zeszłego sezonu. "To wielka zaleta"

Krótko po zawodach w mediach społecznościowych pojawił się screen z ich transmisji, który ma dowodzić, że Żyła powinien zostać zdyskwalifikowany.

Niedawno w podobnej, choć nie takiej samej sytuacji, znalazł się Paweł Wąsek. Miało to miejsce w Engelbergu. Nasz skoczek został wówczas zdyskwalifikowany.

- Słyszałam, że Piotrek na starcie miał zapięty kombinezon i że suwak sam mu się później rozsunął - mówi nam Agnieszka Baczkowska.

Potwierdzają to screeny z transmisji.

Piotr Żyła screeny z Eurosportu

Wygląda na to, że suwak pozostawał zapięty jeszcze po lądowaniu Żyły, a rozsunął się wtedy, gdy skoczek żywiołowo się cieszył.

Tylko czy jest to okoliczność łagodząca? - Gdyby kontroler to zauważył albo gdyby ktoś mu doniósł do 15 minut po ostatnim skoku zawodów, to Żyła zostałby zdyskwalifikowany - nie ma wątpliwości Baczkowska.

Stoch aż wybuchł śmiechem. Przedziwna sytuacja przed jego skokiem. Trener zły na FIS

Suwak rozpięty za wcześnie i bez zgody

Dlaczego? - Do wyjścia z exit gate'u [dmuchanej bramki, którą często widać w transmisjach i przez którą skoczkowie przechodzą po tym, jak już poznają swoją notę i miejsce w zawodach] nie można nic robić przy sprzęcie. Tam się otrzymuje informację czy się jest wybranym do kontroli. Pierwsza szóstka konkursu z automatu idzie do kontroli, więc Piotrek wiedział, że pójdzie i powinien się pilnować - tłumaczy Baczkowska.

- Top 6 ma co prawda troszeczkę inaczej, ci zawodnicy zazwyczaj nie podlegają pełnej kontroli, bo nie ma na to czasu. Tym skoczkom często pozwala się na przykład ściągnąć buty, bo chodzenie w nich jest uciążliwe dla nóg. Ale jeśli komuś przeszkadza kombinezon i chce go trochę rozpiąć, to musi najpierw o to zapytać. Moje dziewczyny zawsze pytają, czy mogą - wyjaśnia jeszcze kontrolerka.

Kubacki czekał na zagrywkę trenera. I się nie doczekał. "To jest ciężkie"

Nie wiemy, czy Żyła świadomie rozsunął kombinezon, czy raczej stało się to samoczynnie, podczas jego radości po skoku. Ale Baczkowska podkreśla, że skoro stało się to bez zgody kontrolera, to nasz skoczek ma wielkie szczęście, że nie został zdyskwalifikowany i właśnie nie przepadł w 71. Turnieju Czterech Skoczni.

Kasai miał takie samo szczęście. Na igrzyskach

Co ciekawe, przypadek Żyły nie jest pierwszym tego typu. - Na igrzyskach w Soczi w 2014 roku dopiero kilka godzin po konkursie oglądając powtórkę ktoś zauważył, że Noriaki Kasai siedział na belce z rozpiętym kombinezonem. I wtedy już nic z tym nie można było zrobić, bo na reakcję jest tylko 15 minut po zakończeniu konkursu - podkreśla Baczkowska.

Polskie podium w Oberstdorfie. Sytuacja Polaków w Pucharze Narodów coraz lepsza

Przypomnijmy, że w Soczi Kasai zdobył srebrny medal, przegrywając na dużej skoczni tylko z Kamilem Stochem.

- Piotrek Żyła musi się teraz bardzo pilnować. Wiadomo, że po sytuacji w Oberstdorfie wszyscy będą na niego bardziej zwracać uwagę - kończy Baczkowska.