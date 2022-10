Krejcikova przerwała wspaniałe serie Igi Świątek. Polka nie ma się czego wstydzić

Wielkie święto światowego tenisa na granicy między Polską a Czechami. W finale w Ostrawie zmierzyły się dwie najlepsze tenisistki z obu krajów: Iga Świątek i Barbora Krejcikova. Reprezentantka gospodarzy potrzebowała aż trzech godzin i 17 minut, by pokonać naszą liderkę rankingu.

REKLAMA

Ile zwrotów akcji, ile pięknych zagrań - ten finał zostanie zapamiętany na długo. Tak jak i ostatni gem meczu, w którym Świątek w imponującym stylu obroniła pięć piłek meczowych. Szóstej nie dała rady i to Krejcikova o włos okazała się lepsza.

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal?

Koniec wspaniałych serii

Porażka naszej tenisistki to także koniec kilku serii w jej wykonaniu. Wygrywając w US Open i dochodząc do finału w Ostrawie Polka zanotowała 10 zwycięstw z rzędu. Jeszcze lepszą passę miała wiosną, odnosząc 37. wygranych.

To był też dopiero drugi przegrany pojedynek w tym roku przez Igę Świątek, w którym zwyciężyła w pierwszej partii. Poprzedni taki przypadek miał miejsce w lutym w Dubaju, gdy lepsza od Polki okazała się Łotyszka Jelena Ostapenko.

Krejcikova przerwała jednak przede wszystkim niesamowitą serię Świątek w finałach. Do Ostrawy 21-latka z Raszyna wygrała 10 z rzędu meczów o tytuł, w których występowała. Jedyna porażka była na początku jej kariery. W kwietniu 2019 uległa w deszczowym Lugano Polonie Hercog ze Słowenii. Potem finałów już nie przegrywała. Do niedzieli.

Krejcikova wraca do formy

Trzeba oddać Barbarze Krejcikovej, że zagrała znakomite spotkanie. Szczególnie w końcówce trzeciego seta, gdy imponowała serwisem. Grała tak, jak rok temu gdy zwyciężała w Roland Garros. Po tamtym sukcesie przyszły problemy zdrowotne czeskiej tenisistki, spadek formy. W tym roku z Paryża wróciła bardzo szybko i na dodatek zakażona koronawirusem. Dziś Krejcikova jest dopiero 23. na świecie, a przecież to była wiceliderka rankingu WTA.

Czeszka wraca do wielkiej formy. W Ostrawie pokonała Shelby Rogers, Belindę Bencić (walkower), nowy talent kobiecego tenisa Alycię Parks, Jelenę Rybakinę (mistrzyni Wimbledonu) i liderkę rankingu Igę Świątek. Tak usposobiona Krejcikova to godna rywalka dla naszej zawodniczki, która od paru miesięcy dominuje w kobiecych rozgrywkach.